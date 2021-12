Familia Pinal preocupada por posible contagio del nieto más pequeño de doña Silvia

Ciudad de México.- Las preocupaciones de la familia Pinal ahora no solo se centran en doña Silvia, sino en su pequeño nieto Apolo.

A poco más de 24 horas de confirmarse que la matriarca de la familia dio positivo a Covid-19, se informó que probablemente en las próximas horas horas todos sus familiares acudirían al nosocomio para hacerse la prueba PCR y descartar un contagio masivo.

Durante un enlace en vivo desde el hospital, la reportera del programa Venga la Alegría contó que hasta este momento no se tienen grandes detalles de la salud de la primera actriz.

Apolo no está vacunado

Sin embargo, ahora la preocupación está centrada en el hijo menor de Luis Enrique Guzmán, que por su edad no está vacunado contra dicha enfermedad.

“El parte médico no ha sido dado, no ha salido el doctor ni la familia ha tenido que venir al hospital porque todo parece indicar que será vía telefónica este parte médico, pero en el transcurso del día el mismo Luis Enrique me comentó que él piensa darse una vuelta para saber cómo está el estado de salud de su mamá y sobre todo el ánimo”, contó la reportera del matutino de TV Azteca.

Y agregó: “que gracias a Dios dicen que estaba muy animada la noche de ayer, ha estado en ese proceso, ellos no han podido platicar mucho con ella, pero la señora Silvia Pinal como toda una diva ha estado aquí adentro del hospital tranquila, relajada, y sobre todo como el Covid apenas empieza, yo creo que la han estado medicando y ella ha estado como más relajada, y a la expectativa de que sus hijos todo el tiempo la vienen a ver, pero ahora están llamando al doctor”.

Los Pinal viven angustia

Por último, la periodista relató parte de la angustia que siguen viviendo los Pinal por el pequeño nieto de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

“Dicen que toda la familia tiene que llegar a hacerse esta prueba, para quedar fuera de todo problema que no vayan a estar contagiados, sobre todo, y alguien que le preocupa a la familia Pinal es el pequeño hijo de Luis Enrique, donde estamos viendo que el convivía todo el tiempo con doña Silvia, lo adora, como sabemos es su único nieto hombre y la señora todo el tiempo lo quiere tener entre sus brazos, realmente estaban viviendo en casa de doña Silvia para estarla cuidando todo el tiempo”, detalló al respecto.