"Te pasaste": Sylvia Pasquel se pronuncia sobre comentario polémico de Adela Micha

CIUDAD DE MÉXICO.- Adela Micha protagonizó un momento bastante discutido en redes sociales luego de hablar sobre el estado de salud de Silvia Pinal.

Todo comenzó con el video que se filtró del programa "Me lo dijo Adela", en donde la periodista habló sobre la situación de la conocida actriz y su reciente hospitalización durante la tarde del miércoles 22 de diciembre debido a diferentes fallas que presentó en su presión arterial y, como si no fuera poco, por su contagio de Covid-19.

Y es que Adela Micha preguntó a uno de sus compañeros de producción si tenían algo preparado sobre Silvia Pinal, en dado caso de que muriera pronto.

Según se comentó, la presentadora no se dio cuenta que los micrófonos estaban prendidos y que la transmisión seguía en vivo, por lo que lanzó el comentario de "Yo creo que ya se va a morir", expresión que fue duramente criticada por los espectadores, celebridades, medios de comunicacion y por la propia familia Pinal.

Luego del gran escándalo que esto provocó, la periodista recurrió a sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública a todos los televidentes por sus palabras que fueron calificadas como "imprudentes", "con falta de tacto" e incluso de poco respeto.

En su mensaje, la comunicadora dejó en claro que nunca quiso lastimar a los seres queridos de Silvia Pinal, sino que al contrario, solo tenía buenos deseos para que restablezca pronto su salud y expresar que su relación con la actriz es bastante estrecha.

Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto", escribió.

Ante esto, la primogénita Sylvia Pasquel dio unas declaraciones al respecto en una reciente entrevista, en donde reaccionó al comentario de la periodista y mencionó que ella se comunicó personalmente disculparse: "Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado porque Adela me habló y me entrevistó para su programa. Todo estaba muy bien", reveló.

Después me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy apenada, que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella y yo le dije, que la verdad no sabía de que me estaba hablando”, confesó Sylvia.

Además, la actriz declaró que al principio se sentía muy confundida por desconocer el contexto o de qué hablaban todos, hasta que le enviaron el video en donde Adela Micha mencionó: "Ya no tarda en morirse, eh", a lo que Pasquel le dijo bastante molesta que había cruzado el límite.

“Me enviaron el video y se lo reenvié diciéndole, ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado, era demasiado tarde”, reveló la artista. Y sobre los comentarios negativos que recibió Micha en su contra, la primogénita de la actriz comentó sobre la falta de respeto que viven los familiares de alguna persona que se encuentre en un estado delicado.