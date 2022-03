Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán aparecen juntos y dispersan rivalidad por herencia de Silvia Pinal

Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel se dejan ver juntos de nuevo en el homenaje en honor a su madre, Doña Silvia Pinal, por el “Paseo de la fama de Las Vegas” en Ciudad de México.

Debido a que en los últimos días los hijos de la primera actriz se colocaron en la mira pública a raíz de una noticia que aseguraba que Luis Enrique buscaba quedarse con el teatro de su madre, mismo que se dice heredará Pasquel cuando doña Silvia fallezca, es que ahora ambos aprovecharon su encuentro con la prensa para desmentir esta supuesta guerra por la propiedad de la matriarca de la dinastía Pinal.

Precisamente estamos aquí mi hermano y yo, para desmentir todos estos dimes y diretes, para que vean que nos llevamos bien, vivimos a un lado el uno del otro, junto a mi mamá, o sea, tenemos una conexión también de amigos, de vecinos, de familia, no entiendo por qué siempre quieren enemistarnos, o quieren amarrar navajas entre nosotros cuando de por sí es bastante difícil ir sorteando todos estos comentarios y todos estos chismes”, dijo en primera instancia Sylvia Pasquel.

Te puede interesar: Madre de Geraldine Bazán hace comparación con el conflicto ruso y el proceder de Irina Baeva

De la misma manera, subrayó que ni ella ni su hermano buscan quedarse con el teatro de su mamá. “Aquí estamos los dos y entre nosotros no hay ningún problema ni nos estamos peleando por nada, no hay nada qué pelear, es de mi mamá y ella es la que decide, ella es la que dice qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, y nada se hace sin su autorización”.

Sobre la incógnita de quién será la persona que administre el lugar, luego de que la amiga de la presentadora, Mónica Marbán, fuera destituida de su cargo, Sylvia comentó: “Ya lo veremos, porque tampoco es fácil administrar un teatro como ese, tan importante, y pues a lo mejor lo más prudente sería que un productor como Alejandro Gou, como Morris Gilbert, o como Tina Galindo tomaran las riendas del teatro y ya mi mami recibe su rentita, y nosotros nos quitamos de problemas y de dimes y diretes y así ni melón ni sandia”.

Te puede interesar: Camilo y Carlos Vives juntos jugando al fútbol en "Baloncito viejo"

Por último, Luis Enrique Guzmán apoyó las declaraciones de su hermana, asegurando que para él sería complicado dirigir el lugar porque no tiene conocimiento en esos temas. “Yo no soy administrador de teatro y como dice mi hermana, no es fácil, no nada más mantenerlo, sino programarlo”.