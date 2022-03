Camilo y Carlos Vives juntos jugando al fútbol en "Baloncito viejo"

Miami.- Camilo y Carlos Vives, las dos estrellas de la música latina se unen en la creatividad por primera vez en "Baloncito viejo", una canción que formará parte del nuevo álbum de Vives y que cuenta la historia de amor a través del fútbol.



Los sonidos característicos de Colombia y el romanticismo, elementos que unen a los dos artistas, brillan en el tema lanzado este miércoles por Sony Music y en el videoclip, que cuenta con la participación especial de la madre de Vives, Aracely Restrepo.



Carlos Vives y Camilo aparecen en el vídeo como jugadores del equipo Gaira F.C. que se enfrenta al St.Peters en una cancha del siglo XIX, vestidos a la inglesa, con camisetas de rayas, pantalones por debajo de la rodilla, tirantes y gorras.



Están en el mismo equipo y uno de ellos compite por el amor de una mujer con un jugador del equipo rival, interpretado en el vídeo por Lucca Pietro.

El "baloncito viejo" es en la canción y el vídeo un símbolo del amor y de la importancia de jugar este "deporte" de forma responsable para no lastimar al otro.

Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más", dice una estrofa de la letra de la canción.