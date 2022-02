Flor Rubio cree que Belinda debería entregar el anillo de compromiso a Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace poco más de una semana que Christian Nodal anunció a través de sus redes sociales que su compromiso con Belinda había llegado a su fin, luego de protagonizar varios rumores por parte de los fanáticos de la pareja que sospecharon que su relación terminó.

Ante esta triste noticia que se volvió viral en cuestión de minutos para luego convertirse en el tema principal de los medios de comunicación y el público mexicano, varias figuras públicas se pronunciaron al respecto y sobre las polémicas que surgieron por su ruptura, tal como el anillo de compromiso, joya que está valuada en 3 millones de dólares.

Y ahora, Flor Rubio se sumó a la lista de personalidades de la farándula que han opinado sobre esta lujosa sortija. Fuye durante la emisión de "Venga la Alegria", que la presentadora dejó en claro que, para ella, lo correcto sería regresar el anillo a Christian Nodal porque no es bueno que la pieza le esté recordando la promesa de amor que no pudo dar el siguiente paso.

"Yo no quisiera algo de alguien que te está haciendo sufrir y llorar (...) que lo regrese", dijo la periodista de espectáculos. Luego de este comentario, su compañero Ricardo Cásares agregó que, en caso de que él sea Nodal, le diría a Belinda que no se lo regrese porque fue algo que compró específicamente para ella. A lo que Rubio respondió con un "Sabes, yo te diría: 'Gracias, pero no porque me recuerda a ti'. Punto, reténlo".

Por su parte, Horacio Villalobos no pudo evitar dar su opinión mientras los demas presentadores de "Venga la alegría" hablaban de un tema bastante sonado en la última semana y se mostró a favor de lo que dijo Flor Rubio, pues aseguró que lo correcto es regresar el anillo de compromiso porque ahora "tiene una energía espeluznante", ya que cree que el lujoso diamante absorbe "ese tipo de cosas".

“Ya tiene una energía espeluznante. Además, Flor tiene razón, después de todo lo que han dicho y todo pues ‘toma tu anillo’, que además las piedras cargan energía, ‘quédatelo’”, expresó el actor.

Entre tantos comentarios, los conductores del matutino finalizaron la conversación con distintas bromas sobre lo que Christian Nodal y Belinda deberían hacer con la ostentosa sortija. Al final, todos acordaron en que la intéprete de "Luz sin gravedad" debería regresárselo a su expareja, mientras que el cantante sonorense debía devolverlo a la joyería donde lo compró.