¿Nodal manda indirecta a Belinda?: dice que el dinero no compra lo importante

HONDURAS.- Luego de su repentina ruptura con Belinda, Nodal ha estado muy ocupado lanzando sus nuevos temas musicales y acudiendo a varias presentaciones. Aunque los famosos no han hecho declaraciones sobre las razones de su ruptura, algunos usuarios de redes sociales, han sacado sus conclusiones o armado teorías a partir de lo que han comentado y que puede entenderse como indirectas entre ambos.

En un reciente concierto en Honduras, el intérprete hizo un comentario que de inmediato el público relacionó con la intérprete de “Luz sin gravedad”. Antes de interpretar un tema, Nodal comentó que lo había escrito hace varios años, antes de saber que hay cosas que no se pueden comprar con dinero.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida hace unos 4 o 5 años donde no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la LEALTAD, el RESPETO, el AMOR, la FIDELIDAD, la CONFIANZA, una buena mistad…”, dijo el cantante en el escenario.

El clip fue grabado por uno de los asistentes y circuló en redes sociales, donde las opiniones de los usuarios están divididas. Mientras algunos lamentan que el cantante haya tenido una mala experiencia en el amor, otros aseguran que está resentido o que le falta madurar.

¿Qué quieres Nodal?

Que nos empedemos hoy con esta canción ¿eso es lo que quieres? pic.twitter.com/8BZ6dH54nD — alonsodanyy (@alonsodanyy) February 18, 2022

"Gran muchacho ya llegará el verdadero amor, ella ya buscará otra victima para sacarle $", "Nodal sé un caballero y calladito. Lo que le hayas regalado a Belinda fue porque tú quisiste no te puso una pistola", "Flojera con el chavito de 23 años, le falta madurar.... en fin la hipocresía..." son algunos de los comentarios que circulan en el video compartido en la cuenta oficial de Chisme no Like.

No somos ni seremos

Por otra parte, este viernes 18 de febrero, Nodal estrenó su nuevo sencillo "Ya no somos ni seremos" que con tan solo unas horas de su lanzamiento ya encabeza las listas de lo más escuchado en plataformas de streamings musical de este día. El cantante interpreta un tema de desamor, sobre una pasada relación que no podrá superar ni haciendo tatuajes en su piel ni con el paso del tiempo.

Christian Nodal saca “Ya no somos ni seremos”

Yo en corto: pic.twitter.com/R0TTTGcy57 — Kid Carlomagno (@JLCC99) February 18, 2022

Casi de inmediato, los fans del cantante relacionaron el tema con lo que está pasando en su vida y afirmaron que la canción es sobre Belinda, aunque otros aseguran que está dedicada a la anterior exnovia de Nodal. Incluso han señalado que la modelo del videoclip se parece a ella.