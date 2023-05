"Yo no tengo nada que celebrar porque me han quitado a mi hijo": Madre manifestante en Palacio Municipal

Tijuana, B.C.- “Estoy muerta en vida, el 10 de mayo ya no significa nada, yo no tengo nada que celebrar porque me han quitado a mi hijo, y le quitaron el padre a mis nietos”, expresó María Angélica Loera Díaz, quien busca a su hijo Alán Feliciano Martínez Loera.

Relató que su mayor esperanza es llevarle a sus cuatro nietos su papá, los cuales constantemente preguntan por él.

Cuando Alán desapareció un 18 de agosto de 2019, tenía 24 años, a casi cuatro años de la última vez que se le vio en un convivio cerca del puente de la presa, mantiene la esperanza y los brazos abiertos para recibirlo.

Ha cambiado mucho mi vida, me he enfermado mucho, me ha dado un ataque cerebral, tengo la mitad de mi cuerpo adormecido y aun así sigo en la búsqueda, hasta lo último que dé de mi cuerpo, voy a seguir buscando a mi hijo”, manifestó.

El 10 de mayo, con motivo de reunirse y apoyar a las madres que continúan buscando a sus hijos, familiares de personas desaparecidas se manifestaron en el Monumento a la Madre frente a Palacio Municipal.

En la explanada colocaron sillas, las cuales tenían los rostros de las personas que siguen buscando, y que al estar vacías, representaban su ausencia.

Angélica Ramírez, coordinadora del colectivo “Una nación buscándote”, reconoció que en Baja California son más de 14 mil 480 personas desaparecidas, por lo que el espacio de la explanada no bastaría.

Reciben amenazas

“Para las familias es un día muy difícil, muy triste, muy doloroso, ya que vienen muchas emociones encontradas, recuerdos, coraje, tristeza. Por más que ellas tengan otros hijos alrededor de su seno familiar, aún sigue faltando uno, y la comida desde el momento en que desaparece, no sabe igual”, expresó.

A pesar de los esfuerzos que hacen las familias y las autoridades es insuficiente, aseveró, pues las desapariciones han rebasado la capacidad de las acciones de la sociedad.

Indicó que es necesario que las estadísticas de personas desaparecidas sean públicas, para que autoridades nacionales e internacionales se percaten de que en Baja California hay una gran cantidad de desapariciones.

“La falta de transparencia por parte de la Secretaría de Gobierno, que no da a conocer las cifras originales, ya maquillan las cifras. Familias y colectivos se han hecho investigadores en todas las materias, tanto en penal como en este tema de transparencia, hasta nos han dado triangulaciones de dinero de millones de pesos. Están desfalcando una comisión de búsqueda”, dijo.

Angélica Ramírez expuso que el apoyo psicológico que tienen las familias que buscan a sus seres queridos es salir a búsqueda con la esperanza de encontrarlos, ya que cuando las madres no salen a buscar, están pensando qué está pasando con su hijo, además de la unidad que existe entre las mismas mamás.

Hay un déficit de atención psicológica por parte de las autoridades, sentenció que solo hay uno en Atención a Víctimas, lo cual es insuficiente para las familias.

Agregó que las desapariciones de mujeres están ligadas a las redes sociales, este medio representa un riesgo al utilizarlos para vender mercancía y conocer a personas con motivos sentimentales.

“Tenemos muchos perfiles falsos, de ahí se agarran las personas malas para poder involucrar a las jóvenes y llevarlas de su casa. Desafortunadamente Baja California es un puntero, es un secreto a voces que hay trata de personas. Estas mujeres que desaparecen, muchas de ellas, las prostituyen en los Estados Unidos”, destacó.

Angélica Ramírez enfatizó que les llegan amenazas, pero saben diferenciar las reales de las falsas, estas se han denunciado a las autoridades, las cuales no han hecho nada.

Afirmó que han incrementado las desapariciones a comparación del año pasado, hasta un 30%, enunció, lo cual se ha notado desde los primeros meses de 2023.