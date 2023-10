Ari Telch buscan eliminar el estigma de la salud mental con D’Mente

Tijuana, BC.- En la búsqueda de eliminar el estigma contra la salud mental, Ari Telch trajo a Tijuana una divertida puesta en escena de su obra D’Mente, llena de humor negro, pero sobre todo de reflexiones, porque todos conocemos a un amigo, familiar o uno mismo con algún padecimiento.

El soliloquio escrito por el mismo Ari Telch junto a Alfonso Cárcamo fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Tijuana (Cecut).

Con un solo actor en la tarima, Telch transporta a diferentes escenarios en donde las enfermedades mentales son las protagonistas, abordando temas como el miedo, la fobia, ansiedad, bipolaridad, vicios, suicidio, depresión y esquizofrenia.

Es un recorrido de historias por algunos de los 400 problemas mentales que existen, utilizando datos duros y acompañado con el característico humor del artista.

“Temo contradecirlos, temo contagiarlos y quitarles la salud de la que han creído gozar tantos y tan felices años, todos ustedes merecen mi respeto porque todos ustedes ya saben lo que es una enfermedad mental”, dijo el protagonista y escritor.

Telch se transforma en diferentes personajes como un mentalista, un militar que prohíbe enamorarse a las parejas y tener relaciones sexuales o un payaso que imita a Pedro Infante y otros.

La depresión es morada del muerto vivo, del desaparecido, denuncia hecha con el estruendo del silencio, ayúdate, ayuda a tu familiar, la enfermedad no va al médico y si cuando estás deprimido sientes que la regadera queda a seis estaciones del metro, vas a sentir que el médico psiquiatra da consulta por allá de Chetumal, Quintana Roo, hay que hacerlo, convence a tu familiar porque un amable échale ganitas no le va a ayudar mucho, no receten échale ganas”, recomendó el actor.