Presenta desembocadura del arroyo Huahuatay altos niveles de contaminación: Cofepris

Rosarito, B.C.- El tramo de la playa donde desemboca el arroyo Huahuatay en Rosarito, presenta altos niveles de contaminación desde hace un año, así lo demuestran los diferentes estudios publicados por la Cofepris que en diciembre pasado volvió a ratificar que esta playa no es apta para el recreo, debido a la contaminación que presentan sus aguas.

Pero de acuerdo con la regidora María Ana Medina, quien preside la Comisión de Salud y Medio Ambiente, hasta el momento no se ha rendido un reporte para conocer los avances y medidas que se han tomado en el Comité de Playas Limpias, el cual reúne a diferentes instancias de gobierno, para atender el tema.

Añadió que también se desconoce los resultados de los monitoreos a las plantas tratadoras de aguas negras, que son una fuente importante de contaminación en la playa, por los constantes derrames al mar de aguas sin tratar.

Medina Pérez, consideró que será importante reformar el reglamento para que existan inspectores honorarios en el cuidado al medio ambiente que participen con las autoridades haciendo denuncias, de tal forma que se apliquen sanciones, porque el tiempo de la concientización ya pasó y ahora se requiere de mano dura.

Añadió que también se debe sancionar a las autoridades que no estén cumpliendo, como en el caso de la Cespt ya que hay responsabilidades, pues no es posible que por ejemplo se vaya la luz y las aguas negras de la planta tratadora en la colonia Reforma en la ciudad, vierta el agua cruda al mar, sólo porque no tienen una planta emergente que funcione.