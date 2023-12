Destaca Ccspe disminución de homicidios en Ensenada

Ensenada, BC.- El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (Ccspe), Edgar Hernández González, reconoció que este año ha habido una disminución en los delitos de alto impacto, sin embargo, queda pendiente por tender el robo a transeúnte.

De acuerdo con las cifras del Gobierno Municipal, en lo que va del año se han registrado 117 homicidios, contra 408 homicidios que se registraron en 2020, 338 homicidios en 2021 y 156 homicidios en 2022.

En los últimos meses hemos estado comentando el tema de los delitos de alto impacto que ha venido consistentemente a la baja, también los delitos del fuero común como los robos han estado a la baja, salvo el tema del robo en vía pública que registra un aumento aproximadamente del 20%, nos comentaba el secretario de seguridad estatal que se debe mucho a la gente en condición de calle presa de las adicciones, se da mucho el robo de celulares y bolsas en vía pública”, declaró.

Edgar Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (Ccspe).

Reforzamiento de vigilancia

El empresario dijo que es de suma importancia que el Ayuntamiento reforzara la vigilancia en las zonas comerciales y las avenidas principales donde hay instituciones bancarias como parte del operativo Diciembre Seguro.

“La recomendación es no sacar efectivo, prácticamente en todos lados se puede pagar de manera electrónica, usen sus tarjetas de debido y las transferencias, no hay que andar cargando el aguinaldo, no hay necesidad de traer el efectivo en la mano, no hay que dejar celulares, tabletas o laptops en los carros mientras se están haciendo las compras navideñas ni dejar las bolsas de compras a la vista”, exhortó.

Edgar Hernández dijo que otro aspecto positivo ha sido la instalación de cámaras de videovigilancia, de las cuales el gobierno del estado ha instalado 600, mientras que el gobierno municipal se comprometió a instalar 190 y únicamente faltan alrededor de 20 por instalar.

“Vi en las noticias que en Beverly Hills detuvieron a un homicida responsable de tres casos por las cámaras de videovigilancia, es algo que está funcionando allá y aquí también será así, va a ser disuasivo, ya están las cámaras de videovigilancia en todas las entradas y salidas de la ciudad, en donde no pudieron instalar arcos como la salida a Ojos Negros está instalado un poste que cubre con cámaras los accesos para temas de robo de vehículos o de alto impacto”, mencionó.