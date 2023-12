Depeche Mode irrumpe en San Diego con su gira 'Memento mori'

San Diego, California.- Veteranos, con un arsenal de éxitos a cuestas, Depeche Mode irrumpió la noche del pasado miércoles el Pechanga Arena de esta ciudad como parte de su gira "Memento mori".

Al frente, Dave Gahan, a sus 61 años contoneó sus caderas como símbolo del gran ímpetu que aún sobresale en la legendaria banda británica que nunca soltó su sonido electrónico.

Toda una generación se concentró, en la primera de dos noches, frente a un sencillo, pero imponente escenario que destacó por luces led en movimiento, dos pantallas laterales y una más al centro gigante, cuya letra M embonaba.

"Buenas noches San Diego", fue el saludo de su vocalista que a lo largo del show mantuvo comunicación con la audiencia.

Depeche Mode en San Diego

Lista de 23 canciones

“My cosmos in mine” abrió la lista de 23 canciones que marcaron la velada, cuyo pretexto esta vez fue presumir su más reciente álbum, el que lleva el mismo nombre de su tour.

Martin Gore junto a Gahan se apoderaron del escenario, aunque quizá para muchos la presencia de Andrew Fletcher, quien falleció en 2022, también estuvo ahí, incluso la interpretación de “World in My Eyes” que le dedican.

Siempre destacando su estilo, el vocalista, dejó al aire el suspiro de la sensualidad y elegancia, aunado a su gran teatralidad en el entarimado.

“Wagging, Tongue”, “Walking In My Shoes”, “It’s No Good”, “Sister Of Night”, “In Your Room”, “Everything Counts”, “Precious” y “My Favourite Stranger” fueron parte del repertorio.

Foto: Andrea García

Cercano a sus seguidores

Siempre cercanos a sus seguidores, Depeche Mode deleitó con “Ghots Again”, uno de sus sencillos más recientes.

Fue una noche mágica para muchos, en su mayoría arriba de los 50 años, que disfrutaron segundo a segundo cada pieza en esta montaña rusa de emociones.

Como cierre a la memorable noche sonaron “Waiting For The Night”, “Just Can’t Get Enough”, “Never Let Me Down Again” y desde luego “Personal Jesus”, uno de sus mayores éxitos, el cual nació en 1990 dentro del disco “Violator”.

Mañana viernes será la segunda presentación en el condado.

A detalle

Depeche Mode

Inicio: 20:30 horas

Final: 22:40 horas

Teloneros: Young Fathers

Canciones: 23

Del nuevo álbum: “Ghots Again”, “My cosmos in mine”

De las más coreadas: Enjoy de Silence, World In My Eyes, Precious

El Cierre: “Personal Jesus”

Gira: Memento Mori

Lugar: Pechanga Arena

Para saber

Hace 30 años, en 1993, fue la última vez que Depeche Mode se presentó en el Pechanga Arena.