Un equipo de científicos enterró más de 5 mil sensores bajo el hielo de la Antártida con el objetivo de detectar neutrinos; años después, el creador del proyecto ganó el Nobel de Física

El Observatorio de Neutrinos IceCube utiliza un kilómetro cúbico de hielo del Polo Sur como medio para detectar las señales producidas por neutrinos. Foto: Ilustrativa creada por ChatGPT

El Premio Nobel de Física 2026 reconoció a Francis Halzen por sus contribuciones decisivas a IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico; el observatorio registra señales a hasta 2.5 kilómetros bajo el Polo Sur.

A simple vista, IceCube difícilmente parece un telescopio. No tiene una enorme cúpula, espejos ni lentes apuntando hacia las estrellas. La mayor parte del instrumento ni siquiera puede verse: está enterrada bajo el hielo del Polo Sur.

Precisamente esa idea llevó a Francis Halzen a recibir el Premio Nobel de Física 2026. La Real Academia Sueca de Ciencias lo reconoció este 6 de octubre de 2026 por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

El premio reconoce una propuesta que parecía poco convencional: convertir aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo antártico en un instrumento capaz de observar algunas de las partículas más difíciles de detectar del universo.

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¿Cómo puede el hielo convertirse en un telescopio?

El detector original de IceCube está formado por 5,160 módulos ópticos digitales, conocidos como DOM, distribuidos en 86 cables verticales o “strings”. Los sensores se encuentran aproximadamente entre 1,450 y 2,450 metros bajo la superficie.

El enorme tamaño no es accidental. Los neutrinos casi nunca interactúan con la materia: alrededor de 100 billones de estas partículas pueden atravesar el cuerpo de una persona cada segundo sin dejar una señal perceptible.

Eso plantea un problema peculiar. Si una partícula prácticamente nunca choca con nada, un detector pequeño tiene pocas probabilidades de encontrarla. IceCube aumenta esas posibilidades utilizando como blanco un volumen gigantesco de hielo.

No significa que los sensores “atrapen” directamente al neutrino. En las escasas ocasiones en que uno interactúa con un núcleo atómico dentro o cerca del detector, puede generar partículas cargadas secundarias.

Estas partículas producen un débil resplandor azulado conocido como radiación Cherenkov. Los módulos ópticos registran esa luz y, a partir del momento y la posición en que llega a distintos sensores, los científicos pueden reconstruir información como la dirección y energía del neutrino original.

¿Por qué buscar neutrinos para observar el universo?

La astronomía tradicional estudia principalmente diferentes formas de radiación electromagnética: desde luz visible hasta ondas de radio, rayos X o rayos gamma.

Los neutrinos ofrecen otro mensajero.

Como carecen de carga eléctrica, sus trayectorias no son desviadas por los campos magnéticos del espacio como ocurre con los rayos cósmicos cargados. Además, interactúan tan poco con la materia que pueden escapar de regiones densas y viajar enormes distancias prácticamente sin alterarse.

Eso permite utilizar la dirección de llegada de determinados neutrinos para buscar los lugares donde fueron producidos y estudiar ambientes cósmicos extremos.

La posibilidad complementa, no sustituye, a la astronomía basada en la luz. De hecho, comparar neutrinos con rayos gamma, rayos X, ondas gravitacionales y otras señales forma parte de la llamada astronomía multimensajero.

El hallazgo de 2013 que cambió la historia de IceCube

Los neutrinos no fueron descubiertos por IceCube. La primera detección experimental se produjo en 1956, cuando Frederick Reines y Clyde Cowan identificaron antineutrinos procedentes de un reactor nuclear dentro del experimento conocido como Project Poltergeist.

Lo extraordinario de IceCube fue llevar la detección de neutrinos a otra escala energética y astronómica.

En 2013, la colaboración anunció 28 eventos de muy alta energía que constituyeron la primera evidencia sólida de neutrinos astrofísicos de alta energía. Aquellas observaciones demostraron que partículas procedentes de aceleradores cósmicos estaban llegando al detector antártico.

Dos de los eventos más famosos fueron bautizados como “Bert” y “Ernie”. Habían sido registrados en 2011 y 2012 y fueron una de las primeras pistas de la nueva población de neutrinos cósmicos.

De encontrar neutrinos a buscar de dónde vienen

Detectar neutrinos cósmicos resolvía solo una parte del problema. El siguiente reto era saber qué objetos del universo los estaban produciendo.

En septiembre de 2017, IceCube registró un neutrino de alta energía y distribuyó rápidamente su posición a otros observatorios. Las observaciones posteriores encontraron actividad de rayos gamma en TXS 0506+056, un blázar: una galaxia activa cuyo agujero negro supermasivo produce un potente chorro orientado aproximadamente hacia la Tierra.

Dos estudios publicados en 2018 presentaron evidencia que relacionó al objeto con neutrinos de alta energía, proporcionando una de las primeras pistas claras sobre una fuente conocida.

En 2022, IceCube informó además evidencia de emisión de neutrinos desde NGC 1068, también conocida como Messier 77, una galaxia activa situada a unos 47 millones de años luz.

Y en 2023 produjo por primera vez una imagen de la Vía Láctea utilizando neutrinos, otro paso hacia una astronomía en la que el cielo puede observarse con algo distinto de la luz.

¿Por qué el Nobel fue para Francis Halzen?

Halzen planteó desde finales de la década de 1980 que el hielo profundo del Polo Sur podía utilizarse como medio de detección para neutrinos de alta energía. Después encabezó durante décadas el esfuerzo científico que desembocaría en IceCube.

El observatorio terminó su construcción original en 2010 y comenzó a operar con su configuración completa en 2011. Hoy participan en su investigación alrededor de 450 científicos de 58 instituciones en 14 países.

Por eso el Nobel no reconoce simplemente la instalación de miles de sensores. La Academia destacó tanto el desarrollo del observatorio como la demostración de que los neutrinos de alta energía pueden emplearse para investigar fenómenos astrofísicos remotos.

El proyecto continúa evolucionando. Durante la temporada antártica 2025-2026 se desplegó nuevo instrumental del IceCube Upgrade, destinado, entre otras cosas, a mejorar la calibración del detector y su capacidad para estudiar neutrinos de menor energía. También se trabaja en una futura ampliación, IceCube-Gen2.

En esta foto proporcionada por "Bergamo Scienza 2026", el físico Francis Halzen habla durante una presentación sobre el Observatorio de Neutrinos IceCube en el festival de ciencia BergamoScienza en Bérgamo, Italia, el domingo 4 de octubre de 2026. Halzen recibió el Premio Nobel de Física el martes 6 de octubre por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. (Foto, Laura Pietra/Bergamo Scienza 2026 vía AP) (Laura Pietra/Bergamo Scienza 2026 via AP)

Más de tres décadas después de que Halzen impulsara la idea, IceCube ha convertido un bloque aparentemente vacío de hielo en una forma de mirar el cosmos. No ve estrellas ni galaxias como un telescopio convencional: espera pacientemente a que una de las partículas más escurridizas de la naturaleza deje, por un instante, un diminuto destello azul.

Las cifras que explican IceCube