Un hombre de 73 años intenta cobrar más de 5 millones de pesos con un cheque falso en Ciudad de México, la falta de medidas de seguridad del documento provoca la intervención de la SSC

La SSC detuvo a un hombre de 73 años señalado por intentar cobrar un cheque por más de 5 millones de pesos que aparentemente era apócrifo en una sucursal bancaria de Ciudad de México.

El documento no contaba con las medidas de seguridad correspondientes, por lo que personal de la sucursal solicitó apoyo policial y el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público

Un hombre de 73 años fue detenido en Ciudad de México luego de que presuntamente intentara cobrar un cheque por más de 5 millones de pesos en una sucursal bancaria.

El caso fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por una mujer de 30 años que se identificó como gerente de la institución bancaria. Según información de la SSC y El Universal, el documento presentado para el cobro no contaba con las medidas de seguridad correspondientes, por lo que el personal solicitó apoyo de los policías.

El cheque fue asegurado por los policías

Los hechos ocurrieron en una sucursal ubicada en el cruce de la avenida Tamaulipas y la calle Campeche, en la colonia Hipódromo Condesa.

Al llegar al sitio, los agentes realizaron una revisión de seguridad al hombre señalado. Durante la intervención aseguraron el cheque y una identificación oficial que llevaba consigo.

La SSC señaló que el documento era aparentemente apócrifo, por lo que el hombre fue detenido ante la posible comisión de un delito relacionado con el intento de cobro.

¿Qué ocurrió después de la detención?

El hombre de 73 años fue trasladado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y de iniciar la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, la información disponible establece que el cheque fue detectado por la institución bancaria debido a la falta de las medidas de seguridad correspondientes; la autoridad ministerial deberá determinar las responsabilidades que correspondan.

El caso continúa bajo investigación

La intervención de la SSC ocurrió después de que el personal bancario advirtiera la irregularidad del documento y solicitara apoyo policial.

La detención no implica por sí misma una responsabilidad penal definitiva. El Ministerio Público deberá reunir los elementos de la investigación y determinar la situación jurídica del hombre de 73 años conforme al procedimiento correspondiente.