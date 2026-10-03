Expertos explican cómo una botella de plástico colocada en el techo puede transformar la luz solar en iluminación natural dentro de una habitación oscura

Una técnica de bajo costo permite aprovechar los rayos solares para iluminar espacios con poca luz natural durante el día

Una botella de plástico llena de agua puede convertirse en una fuente de iluminación natural para habitaciones con pocas ventanas, aprovechando los rayos del sol sin consumir electricidad. La técnica, conocida como lámpara de Moser, utiliza la refracción de la luz para distribuirla dentro de un espacio.

El sistema comenzó a popularizarse en Brasil y posteriormente llegó a proyectos de iluminación comunitaria en distintos países como una alternativa de bajo costo para lugares con acceso limitado a la luz eléctrica.

¿Cómo se instala una botella para iluminar una habitación?

El método consiste en colocar una botella PET transparente llena de agua a través de una abertura en el techo, de modo que una parte quede expuesta al exterior y otra dentro de la habitación.

La parte que queda afuera debe recibir directamente los rayos solares para aprovechar al máximo la iluminación durante el día.

Para realizar la instalación es importante considerar:

Revisar el material y la resistencia del techo antes de perforarlo.

antes de perforarlo. Abrir una abertura del tamaño adecuado para la botella.

Mantener el recipiente estable y correctamente colocado.

Sellar los bordes para evitar filtraciones de agua.

para evitar filtraciones de agua. Comprobar que la instalación permanezca impermeable durante las lluvias.

Revisar las normas de construcción aplicables antes de modificar la cubierta.

Algunas versiones incorporan una pequeña cantidad de cloro o lavandina al agua para retrasar la aparición de algas. El recipiente debe permanecer cerrado y la cantidad utilizada debe ser moderada.

¿Cómo consigue iluminar el interior de la vivienda?

La botella funciona como un difusor de luz solar. Cuando los rayos atraviesan el agua, cambian de dirección y se dispersan dentro de la habitación.

Este efecto permite distribuir la claridad en una superficie mayor que la que podría iluminar directamente un pequeño punto de entrada de luz.

Por ello, la técnica puede utilizarse en habitaciones oscuras, pasillos y construcciones con pocas ventanas.

Sin embargo, existe una limitación importante: el sistema depende completamente de la luz solar. Puede proporcionar iluminación durante el día, pero no sustituye una lámpara eléctrica durante la noche.

¿Quién inventó la llamada lámpara de Moser?

La técnica fue desarrollada a comienzos de los años 2000 por Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba, Brasil.

La propuesta surgió durante una etapa en la que algunas zonas del país enfrentaban problemas relacionados con el suministro eléctrico.

Moser encontró una forma de introducir luz natural en espacios que permanecían oscuros durante el día utilizando una botella transparente llena de agua atravesando el techo.

¿Cómo se hizo popular este sistema de iluminación?

La técnica obtuvo mayor difusión internacional en 2011, cuando MyShelter Foundation incorporó el concepto al programa Liter of Light en Filipinas.

El proyecto buscaba proporcionar una alternativa económica para mejorar la iluminación de viviendas mediante materiales fáciles de conseguir y reutilizar.

La propuesta comenzó a replicarse en distintos lugares debido a características como:

Bajo costo de instalación .

. Reutilización de botellas de plástico .

. Ausencia de consumo eléctrico durante el día.

Facilidad para reproducir el sistema.

Participación de comunidades en las instalaciones.

La iniciativa llegó posteriormente a otros países y distintas referencias de UNESCO han señalado la presencia de este tipo de proyectos en más de 30 naciones.

¿Qué riesgos existen al instalar una botella en el techo?

Aunque el principio de iluminación es sencillo, perforar una cubierta puede generar problemas si la instalación no se realiza correctamente.

Un sellado deficiente puede provocar filtraciones y humedad, mientras que intervenir determinados tipos de techos sin conocer su estructura puede ocasionar daños mayores.

Por esta razón, antes de instalar una botella conviene evaluar las condiciones de la cubierta y consultar a un profesional cuando exista riesgo de afectar la impermeabilización o la seguridad de la construcción.

La lámpara de Moser puede ser una alternativa económica para aprovechar la luz solar en espacios interiores durante el día, pero su utilidad depende de la cantidad de radiación disponible y de una instalación adecuada que no comprometa el techo de la vivienda.

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