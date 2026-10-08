Premio Nobel de Literatura 2026 reconoce a Anne Carson, poeta y escritora canadiense, por transformar la poesía y recuperar los clásicos griegos en sus obras

La poeta canadiense Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026 a los 76 años y recibe un premio de 12 millones de coronas suecas. | Crédito: REUTERS

La escritora canadiense, de 76 años, fue reconocida por la Academia Sueca por combinar poesía, narrativa y traducción para crear nuevas formas literarias. Recibirá 12 millones de coronas suecas y se suma a la lista de autores que han obtenido el galardón desde 1901.

ESTOCOLMO, SUECIA.- La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 este jueves 8 de octubre, por una trayectoria en la que ha combinado la literatura de la antigua Grecia con la poesía y la narrativa contemporáneas. La Academia Sueca, institución responsable de elegir a los ganadores, reconoció su capacidad para desarrollar formas de escritura que cruzan los límites entre géneros literarios. El anuncio, confirmado por las agencias Reuters y Associated Press, coloca a la autora de 76 años entre los nombres reconocidos por el Nobel y vuelve a poner sus libros en el centro de la conversación literaria.

El reconocimiento está acompañado de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1.2 millones de dólares, y distingue el conjunto de su producción, que incluye poemas, ensayos, traducciones, obras teatrales y novelas escritas en verso.

Carson es conocida por obras como Autobiografía de rojo, publicada en 1998, y Norma Jeane Baker de Troya, de 2019, en las que utiliza personajes e historias del pasado para abordar experiencias humanas desde otras perspectivas.

La escritora se encontraba en Islandia cuando recibió la noticia. De acuerdo con Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, Carson reaccionó con sorpresa y apenas tuvo tiempo de conversar sobre el reconocimiento. Su elección también representa otro capítulo en la historia de un premio que ha generado debates por los autores seleccionados y por figuras literarias que nunca lo recibieron.

¿Por qué Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026?

La Academia Sueca decidió distinguir a Carson por una propuesta literaria que combina el conocimiento de las lenguas clásicas con la experimentación en la escritura.

El argumento oficial señala que la autora fue elegida:

Por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La característica que distingue sus libros es que no se limitan a una sola forma de contar historias. En una misma obra pueden aparecer poemas, diálogos teatrales, reflexiones académicas y fragmentos narrativos.

En la librería Waterstones de Londres, Reino Unido, se exponen ejemplares de los libros de Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2026. 8 de octubre de 2026. | Crédito: REUTERS/Hannah McKay (Hannah McKay/REUTERS)

Esto permite que los personajes de la mitología griega, las historias antiguas y los conflictos humanos aparezcan en escenarios que conectan con el presente.

La Academia también destacó la relación que Carson mantiene con el significado y origen de las palabras:

Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión de la filóloga por las palabras y el deseo de la poeta de encontrar nuevos significados”.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Para el jurado, su trabajo como traductora no constituye únicamente una forma de trasladar textos de un idioma a otro. Sus versiones de obras griegas pueden leerse como creaciones literarias independientes.

¿Quién es Anne Carson y cuál ha sido su trayectoria?

Anne Carson nació en Toronto, Canadá, en 1950, y ha desarrollado su carrera como poeta, escritora, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica.

En la librería Waterstones de Londres, Reino Unido, se exponen ejemplares de los libros de Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2026. 8 de octubre de 2026. | Crédito: REUTERS/Hannah McKay (Hannah McKay/REUTERS)

Tiene 76 años y, desde 2022, cuenta también con ciudadanía islandesa.

Su formación en filología y literatura griega ha marcado la mayor parte de su producción. En sus textos utiliza personajes de la antigüedad, pero cambia la manera de presentarlos para explorar cuestiones como el amor, la pérdida, la memoria y el deseo.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintas formas de expresión:

Poesía : composiciones que incorporan narración, referencias históricas y reflexión.

: composiciones que incorporan narración, referencias históricas y reflexión. Traducción : versiones de obras griegas que también funcionan como reinterpretaciones literarias.

: versiones de obras griegas que también funcionan como reinterpretaciones literarias. Ensayo y crítica : textos dedicados al lenguaje, la literatura y sus significados.

: textos dedicados al lenguaje, la literatura y sus significados. Teatro y ópera : piezas que mezclan personajes y acontecimientos de diferentes épocas.

: piezas que mezclan personajes y acontecimientos de diferentes épocas. Novela en verso: narraciones que desarrollan una historia utilizando recursos poéticos.

Antes de recibir el Nobel, Carson ya había obtenido reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020.

¿Cuáles son los libros más conocidos de Anne Carson y por dónde empezar a leerla?

La obra de Carson incluye publicaciones que pueden funcionar como una introducción a su forma de escribir. Aunque comparten referencias a la literatura clásica, cada una utiliza recursos narrativos diferentes.

Entre sus títulos se encuentran:

Autobiografía de rojo (1998) : novela en verso inspirada en Gerión, personaje de la mitología griega, que desarrolla una historia relacionada con el amor, la identidad y el crecimiento personal.

: novela en verso inspirada en Gerión, personaje de la mitología griega, que desarrolla una historia relacionada con el amor, la identidad y el crecimiento personal. Eros, el dulce amargo (1986) : ensayo sobre el deseo amoroso y su representación en la literatura clásica.

: ensayo sobre el deseo amoroso y su representación en la literatura clásica. La belleza del marido (2001) : obra poética que explora el matrimonio, el deseo y las relaciones personales.

: obra poética que explora el matrimonio, el deseo y las relaciones personales. Nox (2010) : libro dedicado a la memoria de su hermano fallecido, que incorpora imágenes, recuerdos y traducciones.

: libro dedicado a la memoria de su hermano fallecido, que incorpora imágenes, recuerdos y traducciones. Red Doc> (2013) : continuación del universo narrativo de Autobiografía de rojo.

: continuación del universo narrativo de Autobiografía de rojo. Norma Jeane Baker de Troya (2019): pieza teatral que relaciona la historia de Helena de Troya con Marilyn Monroe.

Para quienes buscan acercarse por primera vez a sus libros, Autobiografía de rojo permite conocer su uso de la poesía como herramienta narrativa, mientras que Eros, el dulce amargo ofrece una aproximación a su trabajo con los textos de la antigüedad.

¿Qué relación existe entre Marilyn Monroe, Helena de Troya y la literatura de Anne Carson?

Una de las muestras de su manera de escribir aparece en Norma Jeane Baker de Troya, obra escénica publicada en 2019.

En ella, Carson establece una relación entre Helena de Troya, personaje de la tradición griega, y Marilyn Monroe, actriz estadounidense cuyo nombre de nacimiento era Norma Jeane Baker.

La pieza toma como referencia Helena, del dramaturgo griego Eurípides, y cruza elementos de esa historia con la figura de Monroe.

La combinación permite reflexionar sobre la identidad, la imagen pública y la forma en que determinadas mujeres se convierten en personajes dentro de los relatos de otras personas.

Este tipo de recursos ayuda a explicar por qué la Academia Sueca destacó la capacidad de Carson para mantener un diálogo entre la tradición literaria y las formas de escritura contemporáneas.

¿Cómo reaccionó Anne Carson al enterarse de que ganó el Nobel?

La noticia tomó por sorpresa a la escritora, quien se encontraba en Islandia al momento del anuncio.

Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, relató cómo transcurrió la primera conversación con la ganadora:

Se quedó muy sorprendida. No tuvimos mucho tiempo para hablar y sólo alcanzó a decirme que en estos momentos está en Islandia, donde escucha el viento”.

La declaración mostró una reacción alejada de los discursos preparados para las ceremonias de premiación. Carson se limitó a compartir dónde se encontraba cuando recibió la llamada.

Hasta ese primer contacto no se había dado a conocer un discurso de aceptación de la escritora.

¿Cuánto dinero recibirá Anne Carson por ganar el Nobel de Literatura?

El Premio Nobel de Literatura 2026 está dotado con 12 millones de coronas suecas, cantidad que equivale aproximadamente a 1.2 millones de dólares o 21 millones 612 mil pesos mexicanos, considerando un tipo de cambio de 18.01 pesos por dólar registrado este jueves 8 de octubre de 2026, según Investing.

Además del reconocimiento económico, los ganadores reciben una medalla y un diploma.

La entrega está prevista para el 10 de diciembre de 2026, fecha en que se conmemora la muerte de Alfred Nobel.

El premio se concede por la trayectoria y contribución literaria de la persona seleccionada, no necesariamente por un libro publicado durante el año del reconocimiento.

¿Anne Carson estaba entre las favoritas para ganar el Nobel de Literatura?

Sí. Antes del anuncio, Carson figuraba entre las escritoras consideradas posibles ganadoras del Nobel de Literatura 2026.

Su nombre aparecía entre las favoritas de la casa de apuestas Ladbrokes, aunque estos pronósticos no forman parte del proceso oficial de selección.

Las candidaturas y deliberaciones de la Academia Sueca se mantienen bajo reserva durante 50 años, por lo que las listas de favoritos no permiten conocer las decisiones internas del jurado.

¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura en 2025 y qué otros escritores lo han recibido?

Anne Carson sucede al escritor húngaro László Krasznahorkai, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2025 por una producción que aborda el colapso social, la violencia y la resistencia del arte.

El autor fue descrito por la crítica estadounidense Susan Sontag como el “maestro del apocalipsis”.

Entre las figuras que también han recibido este reconocimiento aparecen:

Gabriel García Márquez (1982): escritor colombiano reconocido por sus novelas y cuentos.

Doris Lessing (2007): autora de origen británico cuya obra abordó las relaciones humanas y los conflictos sociales.

Alice Munro (2013): escritora canadiense distinguida por sus cuentos.

Bob Dylan (2016): músico y compositor estadounidense premiado por su contribución a la expresión poética dentro de la canción.

Han Kang (2024): escritora surcoreana reconocida por una obra que explora traumas históricos y la fragilidad humana.

Con la elección de Carson, el Nobel vuelve a reconocer a una autora canadiense después de la distinción concedida a Alice Munro en 2013.

¿Por qué el Premio Nobel de Literatura ha generado controversias?

Desde su creación, el premio ha recibido críticas tanto por las personas elegidas como por escritores que nunca llegaron a obtenerlo.

Entre las ausencias que han generado debate se encuentran León Tolstói, Virginia Woolf y Jorge Luis Borges, cuyas obras tuvieron influencia en la literatura internacional.

También se ha cuestionado a la Academia Sueca por favorecer determinadas tradiciones literarias, por dejar fuera a escritores estadounidenses y por seleccionar en ocasiones a autores poco conocidos para el público general.

Sin embargo, quienes defienden sus decisiones argumentan que el Nobel no funciona como un concurso de popularidad. Su propósito también consiste en reconocer formas de escritura y tradiciones literarias que no siempre tienen la misma difusión internacional.

La elección de Carson refleja ese debate: aunque su trabajo ha recibido premios y reconocimiento académico, parte de su producción utiliza estructuras que se apartan de la novela y la poesía convencionales.

¿Desde cuándo se entrega el Premio Nobel de Literatura y quién elige al ganador?

El Premio Nobel de Literatura se entrega desde 1901, como parte de los reconocimientos establecidos mediante el testamento de Alfred Nobel, inventor y empresario sueco.

La institución encargada de seleccionar al ganador es la Academia Sueca, con sede en Estocolmo.

El proceso contempla nominaciones y evaluaciones que permanecen bajo confidencialidad. El reconocimiento puede concederse a escritores de diferentes países, idiomas y géneros literarios.

El galardón forma parte de los premios instituidos para reconocer contribuciones en física, química, medicina, literatura y paz. El premio de Economía fue incorporado posteriormente por el banco central de Suecia.

Con el anuncio del Nobel de Literatura 2026, la atención se dirige ahora a los libros de Anne Carson y a la manera en que sus traducciones, poemas y obras teatrales mantienen presentes historias escritas hace miles de años.

Su reconocimiento también abre una oportunidad para que nuevos lectores conozcan una obra que conecta los relatos de la Grecia antigua con las preguntas sobre el amor, la identidad, el lenguaje y la memoria que siguen presentes en la literatura actual.

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