¿Quién es Cristina Rivera Garza? La mexicana que suena para el Nobel de Literatura 2026

Cristina Rivera Garza, escritora mexicana que aparece entre los nombres considerados en las quinielas para el Nobel de Literatura 2026.

La escritora tamaulipeca aparece entre los nombres seguidos en las quinielas para el máximo reconocimiento de las letras y llega a esta conversación con un Premio Pulitzer.

Cristina Rivera Garza es una de las escritoras mexicanas que han ganado mayor reconocimiento internacional en los últimos años y este 2026 su nombre vuelve a aparecer entre quienes son considerados en las quinielas rumbo al Premio Nobel de Literatura.

La autora, nacida en Matamoros, Tamaulipas, en 1964, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la literatura y ha desarrollado una obra que transita entre la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, la investigación histórica y la memoria.

Aunque su nombre figura entre los posibles ganadores que siguen las casas de apuestas, hay una precisión importante: la Academia Sueca no publica las nominaciones al Nobel. Los nombres de quienes son considerados permanecen bajo secreto durante 50 años, por lo que no puede afirmarse públicamente que Rivera Garza haya sido nominada este año.

¿Cuál es la obra por la que Cristina Rivera Garza recibió reconocimiento internacional?

La obra que colocó a Rivera Garza ante una audiencia internacional todavía mayor es El invencible verano de Liliana, publicada en 2021.

El libro reconstruye la vida de su hermana Liliana Rivera Garza, asesinada en Ciudad de México en 1990. Para recuperar su historia, la escritora trabajó con cartas, diarios, documentos y otros materiales personales que le permitieron reconstruir quién era Liliana y las circunstancias que rodearon su feminicidio.

La obra recibió el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 y posteriormente alcanzó un reconocimiento todavía mayor con su traducción al inglés, Liliana’s Invincible Summer.

En 2024, esta versión obtuvo el Premio Pulitzer de Memoria o Autobiografía, uno de los reconocimientos literarios más importantes de Estados Unidos. El jurado destacó la manera en que Rivera Garza combina memoria, investigación y una reconstrucción íntima de la vida de su hermana.

Ese premio convirtió a la escritora mexicana en una figura todavía más visible fuera del ámbito hispanohablante.

Una carrera que va más allá de un solo libro

Sin embargo, El invencible verano de Liliana no es la única razón por la que Rivera Garza es considerada una autora de relevancia internacional.

Su bibliografía incluye novelas como Nadie me verá llorar, La cresta de Ilión y La muerte me da, además de obras como Autobiografía del algodón y distintos libros de ensayo, poesía y crítica.

Uno de los rasgos distintivos de su escritura es precisamente la combinación de géneros y materiales. Rivera Garza suele trabajar con documentos, archivos, testimonios y acontecimientos históricos para construir textos que no encajan fácilmente en una sola categoría literaria.

Actualmente es profesora distinguida y directora del programa de Doctorado en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston.

A lo largo de su carrera también ha recibido reconocimientos como el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el Premio Anna Seghers y una MacArthur Fellowship, entre otros.

¿Por qué aparece entre las posibles ganadoras del Nobel?

El interés alrededor de Rivera Garza se explica por la combinación de una trayectoria literaria consolidada y el alcance internacional que consiguió con El invencible verano de Liliana.

Este 7 de octubre, The Guardian reportó que la mexicana aparece con una cuota de 20 a 1 en Ladbrokes, dentro del grupo de escritores y escritoras que las casas de apuestas siguen de cara al anuncio.

Pero estas listas no representan una clasificación oficial de la Academia Sueca. Son pronósticos elaborados a partir de apuestas y análisis previos al anuncio.

Y hay otro punto que suele generar confusión: si Rivera Garza llegara a recibir el Nobel, no sería un premio específicamente por El invencible verano de Liliana.

El Nobel de Literatura reconoce la trayectoria de un autor y el conjunto de su producción. En su caso, la atención estaría puesta en una carrera que incluye novelas, ensayos, poesía, investigación y obras híbridas desarrolladas durante varias décadas.

Por ahora, el nombre de Cristina Rivera Garza permanece entre los que generan expectativa antes del anuncio del Nobel de Literatura 2026, que se conocerá este jueves 8 de octubre.