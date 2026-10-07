Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son parientes, según un estudio de MyHeritage que confirma que son primas novenas por sus líneas paternas

Un estudio genealógico de la plataforma MyHeritage confirmó que la actriz Sydney Sweeney (izquierda) y la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe (derecha) son primas novenas lejanas al compartir un antepasado común del siglo XVII en EEUU. | IG: @sydney_sweeney, Archivo GH

La plataforma MyHeritage trazó el linaje paterno de ambas actrices hasta una pareja de colonos establecidos en Massachusetts durante el siglo XVII.

ESTADOS UNIDOS.- Un análisis de registros históricos elaborado por genealogistas de la plataforma MyHeritage confirmó que la actriz Sydney Sweeney y la estrella de Hollywood Marilyn Monroe son parientes biológicas en la vida real. El estudio reveló que ambas figuras del cine son primas novenas en segundo grado (ninth cousins, once removed).

De acuerdo con la investigación de MyHeritage, la conexión familiar proviene exclusivamente de las líneas paternas de ambas actrices. El vínculo se rastreó hasta Steven Sweeney, padre de Sydney, y Charles Stanley Gifford, padre biológico de Marilyn Monroe, quienes son descendientes directos de Ezra Perry y Elizabeth Burgess, colonos establecidos en Sandwich, Massachusetts, entre 1625 y 1689.

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¿Cómo se conecta el árbol genealógico de ambas actrices?

La investigación detalló que la bifurcación del linaje familiar ocurrió en la generación posterior a la pareja de colonos del siglo XVII. La rama de la que desciende Sydney Sweeney proviene de Benjamin Perry, hijo de la pareja, mientras que la línea de Marilyn Monroe deriva de su hija Deborah Pope.

A partir de esa separación, transcurrieron aproximadamente siete generaciones adicionales en cada rama hasta llegar a los padres de cada actriz, lo que ubica a su ancestro común a diez generaciones de distancia. En términos genealógicos, la denominación “en segundo grado” (once removed) precisa que existe una diferencia de una generación de separación entre ambas actrices dentro del árbol familiar.

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¿Por qué se realizó la investigación genealógica?

Roi Mandel, director de investigación de MyHeritage, explicó que el estudio surgió a raíz de las constantes comparaciones que el público y los medios de comunicación realizaban entre Sweeney y Monroe por sus rasgos físicos y estética retro. Esta atención mediática motivó a los analistas a revisar sus bases de datos para verificar si existía un lazo biológico sustentado en documentos.

En eventos públicos de la industria del entretenimiento, Sydney Sweeney ha rendido homenajes estilísticos a Marilyn Monroe. Entre ellos destaca el uso de un vestido vintage de Ceil Chapman idéntico al que utilizó Monroe en la portada de la revista LIFE en 1952, así como un diseño blanco de Galia Lahav inspirado en la película The Seven Year Itch.

¿Qué alcance genético tiene este tipo de parentesco?

Las fuentes del estudio aclararon que la distancia genealógica representa un parentesco distante, sustentado en un antepasado común que vivió hace 400 años en la época colonial de EEUU. Por esta razón, el hallazgo se define estrictamente bajo términos de linaje histórico y no por un porcentaje directo de ADN especificado.

La plataforma MyHeritage, especializada en la búsqueda de antepasados mediante archivos de nacimientos y registros coloniales, ha identificado anteriormente otros lazos entre celebridades, como el parentesco lejano entre los actores Matthew Perry y Courteney Cox, o el vínculo de Taylor Swift con el rey Luis XIV de Francia.