Precio del dólar ‘arrasa’ frente al peso mexicano y así cotiza el tipo de cambio este jueves 8 de octubre

El peso mexicano retrocede frente al dólar, pese a su recuperación semanal, mientras la moneda estadounidense se fortalece en los mercados internacionales ante las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

MÉXICO.- El dólar inicia este jueves 8 de octubre de 2026 cotizando en 18.01 pesos mexicanos, con una ligera ventaja frente a la moneda nacional, que vuelve a superar la barrera de las 18 unidades por dólar durante las primeras horas del día, de acuerdo con datos de la plataforma Investing.

Por su parte, el peso mexicano acumula una apreciación de 1.55% durante los últimos siete días, pese al avance del dólar en las primeras operaciones de este jueves. Entre los factores que han contribuido a su recuperación se encuentra una decisión del gobierno de Colombia relacionada con las inversiones de los fondos privados de pensiones en el extranjero.

En el panorama internacional, el dólar se acerca a su nivel más alto en 18 meses, impulsado por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Según Reuters, las minutas de la Reserva Federal (Fed) revelaron que sus funcionarios mantienen la preocupación por la inflación y contemplan nuevos ajustes monetarios. Mientras tanto, el incremento de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos presiona a otras divisas, especialmente al euro. El índice dólar avanzaba 0.2%, hasta los 102.40 puntos, mientras los mercados anticipan la próxima decisión de la Fed, prevista para el 28 de octubre.

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¿Cuál es el tipo de cambio promedio hoy?

Foto: Border Zoom

El tipo de cambio promedio del dólar en ventanilla este jueves es el siguiente:

1 dólar = 17.92 pesos mexicanos

Compra: 17.62

17.62 Venta: 18.22

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Tipo de cambio hoy en los principales bancos de México

Durante este día, las instituciones financieras reportan los siguientes precios del dólar en México:

Afirme

Compra: 17.00

Venta: 18.60

Banco Azteca

Compra: 17.10

Venta: 18.49

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Banorte

Compra: 16.70

Venta: 18.35

BBVA

Compra: 17.13

Venta: 18.27

Banamex

Compra: 17.41

Venta: 18.43

Diario Oficial de la Federación (DOF)

17.97

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