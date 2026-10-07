México tendría gas para solo tres días si EEUU corta el suministro: Cenagas

Cuitláhuac García Jiménez, director general de Cenagas, señaló que México tendría un margen de hasta tres días para enfrentar un corte total del gas importado desde Estados Unidos.

México importa alrededor de 75% del gas natural que consume desde Estados Unidos y una interrupción prolongada podría impactar directamente la generación eléctrica del país.

CIUDAD DE MÉXICO.-México tendría capacidad para enfrentar durante hasta tres días una interrupción de las importaciones de gas natural procedentes de Estados Unidos, reconoció Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

El funcionario explicó que el país no cuenta con suficiente almacenamiento de gas natural, por lo que depende de diferentes estrategias operativas para responder ante una emergencia.

El riesgo es especialmente relevante porque alrededor de 75% del gas natural consumido en México proviene de Estados Unidos.

Además, entre 60% y 62% de la generación eléctrica nacional depende actualmente de este combustible, de acuerdo con García.

Las cifras que muestran la dependencia

Estos son algunos de los datos centrales:

Hasta tres días: margen que México tendría ante un corte de las importaciones.

margen que México tendría ante un corte de las importaciones. 75%: proporción aproximada del gas consumido que llega desde Estados Unidos.

proporción aproximada del gas consumido que llega desde Estados Unidos. 60% a 62%: generación eléctrica nacional que depende del gas natural.

generación eléctrica nacional que depende del gas natural. Alrededor de 21 mil kilómetros: extensión de la red nacional de gasoductos.

Esta dependencia convierte cualquier reducción importante de los envíos estadounidenses en un riesgo para el sistema energético mexicano.

EEUU ya redujo parte del gas enviado a México

La advertencia de Cenagas ocurre después de un episodio reciente que puso a prueba la capacidad de respuesta del país.

García informó que hace aproximadamente una semana autoridades estadounidenses notificaron que dejarían de enviar alrededor de una quinta parte del gas natural de importación que México recibe mediante los gasoductos conectados con Estados Unidos.

El funcionario describió la situación como un impacto considerable para el sistema.

Sin embargo, aseguró que la reducción pudo enfrentarse sin afectaciones mediante la coordinación entre:

Cenagas

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Secretaría de Energía

La operación permitió compensar la disminución de los envíos y mantener el suministro.

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¿Por qué un corte de gas podría afectar la electricidad?

El gas natural no solamente abastece actividades industriales o comerciales.

También es uno de los principales combustibles utilizados para generar electricidad en México.

Según García, entre 60% y 62% de la generación eléctrica del país depende actualmente del gas natural.

Esto significa que un corte prolongado de las importaciones podría tener consecuencias directas para el Sistema Eléctrico Nacional.

La vulnerabilidad quedó expuesta en febrero de 2021, cuando una tormenta invernal afectó la producción y transporte de gas en Texas.

La disminución del combustible disponible provocó problemas de generación eléctrica y apagones en amplias zonas de México.

México no tiene grandes reservas almacenadas

Cenagas opera dentro de una red nacional de alrededor de 21 mil kilómetros de gasoductos.

Parte del combustible que permanece dentro de esa infraestructura puede utilizarse para responder ante reducciones temporales del suministro.

Pero esa capacidad operativa no equivale a disponer de grandes reservas estratégicas almacenadas durante semanas o meses.

Por ello, ante una suspensión completa de las importaciones, el margen sería limitado.

García estimó que las estrategias disponibles permitirían sostener el sistema durante hasta tres días.

Sheinbaum busca reducir la dependencia de EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que México importa aproximadamente tres cuartas partes del gas natural que consume.

Su gobierno busca disminuir esa dependencia mediante varias estrategias.

Entre ellas se encuentran:

Incrementar la generación eléctrica mediante fuentes renovables .

. Recuperar gas que actualmente se quema a la atmósfera .

. Mejorar la eficiencia energética .

. Aumentar la producción nacional.

Analizar alternativas para aprovechar gas no convencional.

El Gobierno también ha abierto el debate sobre las tecnologías que podrían utilizarse para extraer gas no convencional en México.

México analiza explotar gas propio para reducir su dependencia de Estados Unidos

Una de las regiones mencionadas para una eventual producción se encuentra en Coahuila, aunque cualquier proyecto tendría que pasar primero por evaluaciones técnicas y ambientales.

El reto para México

La dependencia estadounidense coloca al país frente a un problema que va más allá del precio del combustible.

Una interrupción puede ocurrir por diferentes factores, entre ellos:

Fenómenos meteorológicos extremos en Estados Unidos.

Problemas de producción o transporte.

Reducciones en las entregas por gasoducto.

Aumentos repentinos de la demanda.

Decisiones operativas del mercado estadounidense.

México enfrenta, por tanto, un doble desafío: garantizar el suministro inmediato de gas y reducir gradualmente su dependencia externa.

La reciente disminución de los envíos mostró que el sistema puede responder ante un recorte temporal.

Pero la estimación de Cenagas también expone el límite: ante una interrupción total y prolongada, el margen disponible sería de apenas unos días.