Un ex empleado de la CIA estafó al gobierno con $194MDD creando programas gubernamentales falsos y adquirió lingotes de oro, propiedades de lujo en Florida y hasta vehículos BMW

El caso involucra además el uso de autoridades gubernamentales ficticias, incluida la creación de un supuesto programa de acceso especial que no existía. Rush ocupaba un puesto ejecutivo de alto nivel en una agencia federal y contaba con una autorización de seguridad Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI).Foto: @TheJusticeDept

Rush ocupaba un puesto ejecutivo de alto nivel en una agencia federal y contaba con una autorización de seguridad Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI).

ESTADOS UNIDOS.- David J. Rush, un ex empleado federal de 49 años, se declaró culpable en Estados Unidos de utilizar su cargo y acceso a información clasificada para obtener de manera fraudulenta alrededor de 193.6 millones de dólares de fondos del gobierno.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el dinero terminó financiando la compra de lingotes de oro, propiedades de lujo en Florida, relojes y vehículos.

El caso involucra además el uso de autoridades gubernamentales ficticias, incluida la creación de un supuesto programa de acceso especial que no existía. Rush ocupaba un puesto ejecutivo de alto nivel en una agencia federal y contaba con una autorización de seguridad Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI).

La investigación también llevó al aseguramiento de 298 lingotes de oro, más de 2.1 millones de dólares en efectivo, 104 mil 795 euros y numerosos relojes de lujo durante un cateo realizado por el FBI en mayo de 2026. Rush acordó entregar esos bienes, además de propiedades, 30 relojes y dos vehículos BMW Alpina modelo 2026.

Former Federal Employee Pleads Guilty to Defrauding the Federal Government of Approximately $194 MILLION: Scheme Included the Fraudulent Acquisition of Tens of Millions of Dollars in Gold Bars and Luxury Properties in Florida



“Federal employees are entrusted with serving the… pic.twitter.com/U4STj1cMmX — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 6, 2026

¿Quién es David J. Rush y qué puesto tenía?

David J. Rush, de 49 años y residente de Ashburn, Virginia, trabajaba en un puesto de nivel ejecutivo dentro de una agencia federal de Estados Unidos.

Según los documentos judiciales citados por el DOJ, tenía una autorización de seguridad Top Secret/Sensitive Compartmented Information, utilizada para acceder a información altamente sensible.

El Departamento de Justicia señaló además que Rush llegó a ese puesto, en parte, después de proporcionar información falsa sobre su formación académica y experiencia militar.

Su posición le permitió manejar recursos y crear estructuras que aparentaban formar parte de operaciones oficiales del gobierno.

¿Cómo habría cometido el fraude por 194 millones de dólares?

El esquema se basó en la creación de autoridades y programas gubernamentales ficticios. De acuerdo con el DOJ, Rush utilizó su posición para crear mecanismos que aparentaban ser legítimos dentro del gobierno federal. Entre ellos estaba un supuesto Special Access Program, o Programa de Acceso Especial, que en realidad había sido fabricado.

Con esas estructuras obtuvo fondos federales para beneficio personal. El monto que Rush habría obtenido de manera fraudulenta fue de 193 millones 590 mil 400 dólares.

Una vez que tuvo acceso a los recursos, aproximadamente 145 millones de dólares fueron enviados mediante transferencias bancarias que posteriormente se utilizaron para adquirir bienes como propiedades de lujo, relojes y al menos un automóvil.

Otros aproximadamente 46 millones de dólares fueron destinados a la compra de lingotes de oro.

Los principales montos señalados por el DOJ

193.59 millones de dólares: fondos que Rush obtuvo fraudulentamente.

fondos que Rush obtuvo fraudulentamente. 145 millones de dólares: transferencias utilizadas posteriormente para adquirir propiedades, relojes y al menos un vehículo.

transferencias utilizadas posteriormente para adquirir propiedades, relojes y al menos un vehículo. 46 millones de dólares: costo aproximado para el gobierno de los lingotes de oro.

costo aproximado para el gobierno de los lingotes de oro. 298 lingotes de oro: encontrados durante el cateo de su residencia.

encontrados durante el cateo de su residencia. 2.1 millones de dólares: efectivo asegurado por el FBI.

efectivo asegurado por el FBI. 104 mil 795 euros: dinero en efectivo encontrado durante la operación.

dinero en efectivo encontrado durante la operación. 30 relojes: bienes que Rush acordó entregar al gobierno.

bienes que Rush acordó entregar al gobierno. 2 BMW Alpina 2026: vehículos incluidos en el acuerdo de decomiso.

¿Cuánto dinero gastó en lingotes de oro?

Una de las partes más concretas del caso está relacionada con el oro.

El Departamento de Justicia informó que Rush utilizó aproximadamente 46 millones de dólares de fondos gubernamentales para adquirir lingotes de oro.

Cuando el FBI registró su vivienda el 19 de mayo de 2026, encontró 298 lingotes.

Además del oro, los agentes localizaron aproximadamente 2 millones 106 mil 550 dólares en efectivo, 104 mil 795 euros y numerosos relojes de lujo.

Rush aceptó que estos bienes fueran entregados al gobierno como parte del acuerdo alcanzado después de declararse culpable.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, señaló que los empleados federales tienen la responsabilidad de utilizar sus cargos para servir al público.

¿También compró propiedades de lujo en Florida?

Sí. El DOJ señala que una parte importante de los recursos obtenidos fraudulentamente terminó en bienes raíces de lujo en Florida.

Aproximadamente 145 millones de dólares fueron transferidos y posteriormente utilizados para adquirir propiedades, relojes y vehículos.

El acuerdo de culpabilidad contempla el decomiso de las propiedades que fueron obtenidas mediante el esquema.

La información oficial no presenta el caso simplemente como una compra de bienes de lujo. El elemento central de la investigación es que esos activos habrían sido adquiridos utilizando dinero que Rush obtuvo después de manipular mecanismos y autoridades gubernamentales.

¿Qué otros bienes deberá entregar al gobierno?

Además de los lingotes y el efectivo encontrados en su vivienda, Rush acordó entregar otros bienes relacionados con el fraude.

El acuerdo contempla:

Las propiedades adquiridas fraudulentamente.

Los 298 lingotes de oro .

. El dinero encontrado durante el cateo.

30 relojes de lujo , varios de ellos Rolex.

, varios de ellos Rolex. Dos BMW Alpina modelo 2026 .

. Otros bienes obtenidos mediante el esquema.

El DOJ indicó que al menos uno de los BMW tiene un valor aproximado de 172 mil dólares.

¿Cómo descubrieron el fraude?

El caso comenzó a partir de una investigación interna.

La CIA informó que detectó posibles delitos durante una revisión interna y remitió el asunto al FBI. Posteriormente, las autoridades federales investigaron el manejo de los recursos y las operaciones vinculadas con Rush. El FBI realizó el cateo de su vivienda el 19 de mayo de 2026, donde encontró parte de los bienes relacionados con el esquema.

El caso también tiene una dimensión relacionada con la seguridad nacional porque Rush tenía acceso a información clasificada y, según el FBI, habría manipulado protocolos de seguridad diseñados para proteger información sensible.

¿Qué dijo el Departamento de Justicia sobre el caso?

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, señaló que los empleados federales tienen la responsabilidad de utilizar sus cargos para servir al público.

“Los empleados federales están investidos de la confianza de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos”.

Blanche agregó que la administración de Donald Trump busca combatir el desperdicio, el fraude y el abuso dentro del gobierno federal, incluyendo la persecución de quienes defrauden a los contribuyentes.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que Rush utilizó los recursos obtenidos mediante el fraude para realizar compras personales y sostuvo que su declaración de culpabilidad representa un paso dentro del proceso judicial.

La CIA también confirmó que había remitido el caso al FBI después de detectar posibles delitos durante una investigación interna.

¿Qué pasará con David Rush después de declararse culpable?

La declaración de culpabilidad no significa que ya se haya dictado la sentencia. El Departamento de Justicia informó que Rush será sentenciado el 28 de enero de 2027.

Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, además de hasta tres años de libertad supervisada, decomiso de bienes, restitución y una multa. La sentencia final será determinada por un juez federal después de considerar las normas federales de sentencia y otros factores establecidos por la legislación.

El DOJ también informó que la investigación continúa. Además, la directora de Inteligencia Nacional solicitó al inspector general de la Comunidad de Inteligencia iniciar una investigación.

El expediente corresponde al caso 1:26-cr-00185 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos relacionados pueden consultarse a través de ese tribunal o mediante PACER.