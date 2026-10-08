Vinculan a proceso a “El Capitán Sol” por huachicol fiscal: FGR lo acusa de gestionar sobornos de 1.75 millones de pesos por buque y de ser enlace de los hermanos Farías Laguna; seguirá preso en el Altiplano

Vinculan a proceso a “El Capitán Sol” por presunta red de huachicol fiscal que operaba en aduanas de México; jueza fija seis meses para continuar la investigación. | Crédito: Especial/SSPC

Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta en retiro, permanecerá en el penal del Altiplano mientras continúa la investigación por delincuencia organizada. Testimonios lo señalan como intermediario en pagos a funcionarios para permitir el ingreso irregular de combustible a México.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal vinculó a proceso a Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante aduanas marítimas. La resolución permite que continúe la investigación penal contra el exintegrante de la Secretaría de Marina (Semar), acusado de facilitar operaciones de huachicol fiscal y gestionar sobornos a funcionarios. Sin embargo, la vinculación a proceso no significa que se haya demostrado su culpabilidad.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes judiciales sobre la audiencia celebrada este 8 de octubre, la jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos suficientes para establecer, de manera inicial, la posible existencia del delito y la probable participación de Solano Ruiz. La juzgadora fijó seis meses para la investigación complementaria y ratificó su permanencia en el penal federal del Altiplano.

La resolución representa un avance en el expediente sobre una presunta estructura criminal que habría utilizado las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, para introducir combustible al país sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

Según las investigaciones, el exmarino habría desempeñado funciones de enlace entre funcionarios aduaneros, mandos navales y otros presuntos integrantes de la organización. Estas acusaciones todavía deberán sostenerse con pruebas durante las siguientes etapas del procedimiento judicial.

¿Por qué vincularon a proceso a “El Capitán Sol”?

La jueza Mariana Vieyra Valdés determinó que los datos expuestos por la FGR justificaban continuar el procedimiento penal contra Solano Ruiz por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

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La audiencia comenzó a las 5:00 horas y terminó a las 9:37 horas de este jueves, según los informes judiciales proporcionados.

Durante las audiencias de imputación y vinculación a proceso, el exmarino se reservó su derecho a declarar. Esto significa que decidió no realizar manifestaciones ante la juzgadora, una facultad reconocida a las personas imputadas.

La resolución contempla tres consecuencias para el acusado:

Continuará sujeto a un proceso penal por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de combustibles.

Permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

La FGR y su defensa dispondrán de seis meses para reunir elementos que puedan utilizarse en las siguientes etapas del proceso.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia. Para establecer responsabilidad penal, la Fiscalía deberá acreditar sus acusaciones conforme a las reglas del procedimiento.

¿De qué acusa la FGR a Miguel Ángel Solano Ruiz?

La Fiscalía señala a “El Capitán Sol” como uno de los presuntos responsables de coordinar pagos a integrantes de la Marina que administraban recintos aduaneros.

De acuerdo con la imputación, Solano Ruiz habría aprovechado sus relaciones con personal naval y funcionarios para facilitar la descarga de embarcaciones que transportaban hidrocarburos introducidos irregularmente al país.

Entre las funciones que le atribuyen las investigaciones se encuentran la gestión de sobornos, la comunicación con mandos superiores y la intervención para resolver obstáculos que impedían determinadas operaciones portuarias.

La investigación también lo relaciona con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, mandos navales señalados como presuntos dirigentes de la estructura. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Sobrinos de Rafael Ojeda pasaron de capitanes a altos mandos de la Marina mientras sus ingresos crecieron cerca de 90%. | Crédito: Presidencia/Especial/Banco digital GH

Los antecedentes sobre la detención y las acusaciones contra Solano Ruiz también fueron documentados por La Jornada, a partir de las investigaciones federales.

¿Qué relación tiene “El Capitán Sol” con los sobornos de 1.75 millones de pesos por buque?

Uno de los señalamientos contra Solano Ruiz proviene de Alejandro Torres Joaquín, capitán y exdirector de la Aduana de Tampico, quien actualmente colabora como testigo protegido de la FGR.

La ofensiva de Sheinbaum contra el huachicol fiscal suma detenciones y controles en aduanas, mientras Fernando Farías avanza hacia México y el Capitán Sol obtiene un nuevo revés para la Fiscalía. Foto: Especial

Según su declaración incorporada a la investigación, recibía un millón 750 mil pesos por cada embarcación con combustible irregular cuya descarga permitía en los recintos fiscales.

Torres Joaquín sostuvo que Solano Ruiz le enviaba el dinero, el cual posteriormente distribuía entre otros seis funcionarios.

El testigo también reconoció que, entre abril de 2024 y enero de 2025, permitió la descarga de 14 de los 31 buques investigados por presunto huachicol fiscal.

De acuerdo con su testimonio, los pagos se realizaban tres días o hasta una semana después de que las embarcaciones abandonaban los puertos.

Estos montos forman parte de las declaraciones recabadas por la Fiscalía. Su incorporación al expediente no significa que todos los hechos descritos hayan quedado acreditados judicialmente.

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¿Qué otros testimonios involucran al exmarino en pagos a funcionarios?

La investigación incluye referencias a una carta elaborada el 14 de junio de 2024 por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

En ese documento, Guerrero Alcántar señaló que, mientras estaba al frente de la Aduana de Pantaco, en la Ciudad de México, Solano Ruiz le entregaba 200 mil pesos mensuales, presentados como un supuesto bono por su administración.

El contralmirante fue asesinado el 8 de noviembre de 2024, aproximadamente cinco meses después de redactar la carta.

Su testimonio documental forma parte de los antecedentes citados en las investigaciones sobre las presuntas operaciones de corrupción en las aduanas.

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¿Por qué aparece la Aduana de Guaymas en la investigación del huachicol fiscal?

Las declaraciones recabadas por la FGR también mencionan una operación relacionada con el buque Torm Agnes en el puerto de Guaymas, Sonora.

Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas y actualmente testigo colaborador, aseguró que en marzo de 2025 Solano Ruiz intervino en gestiones para permitir una descarga de petrolíferos presuntamente ilegales.

Según Soto Picha, el exmarino le indicó que buscaría la intervención del alto mando naval para resolver los obstáculos que enfrentaba la embarcación.

El testigo relató que expresó su desacuerdo con la operación y recibió una respuesta en la que se hacía referencia a un asunto relacionado con una persona identificada como “Andy”.

En su declaración, Soto Picha afirmó:

Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control, me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es solo para tus ojos”.

El testigo agregó que comentó lo ocurrido con otra persona identificada como Cordero, quien le habría señalado que se trataba de un asunto político.

De acuerdo con esa versión, cuando las autoridades acudieron al lugar, las pipas utilizadas en las maniobras ya habían sido retiradas y el barco se encontraba en proceso de zarpe.

Es importante precisar que la declaración constituye un señalamiento de un testigo, no una determinación judicial sobre la legalidad de las operaciones del buque o la responsabilidad de otras personas mencionadas.

¿Qué relación tendría Andrés Manuel López Beltrán con el caso?

El nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido relacionado con la investigación a partir de testimonios que mencionan a una persona identificada como “Andy”.

Crédito: Especial/Facebook de Andrés Manuel López Beltrán/Canva

De acuerdo con la información del expediente proporcionada, existen dos declaraciones que utilizan ese nombre o apodo, aunque sin identificar expresamente a López Beltrán por su nombre completo.

Uno de esos testimonios es el de Juan Carlos Soto Picha, quien asegura que Solano Ruiz mencionó un supuesto vínculo de “Andy” con el embarque del Torm Agnes.

No obstante, la referencia a ese apodo no acredita por sí misma que se trate de Andrés Manuel López Beltrán, ni demuestra que haya participado en actividades ilícitas.

La información disponible tampoco permite establecer que exista una imputación formal contra López Beltrán por estos hechos.

¿Cuándo fue detenido “El Capitán Sol” y cuánto tiempo estuvo prófugo?

Miguel Ángel Solano Ruiz fue detenido el 2 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, durante una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

🚨 RUFFO YA EMPEZÓ A CANTAR



Las Fuerzas Federales detuvieron a Miguel Ángel Solano, alias "El Capitán Sol", y ya lo metieron al Altiplano.



El era el coordinador Externo de Aduanas que le daba los permisos al Panista Ernesto Ruffo para que contrabandeara millones en huachicol... pic.twitter.com/3IpCB8qsyV — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 2, 2026

La información difundida por la Semar confirmó que el exmarino tenía una orden de aprehensión por su presunta participación en delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

La orden de captura había sido emitida el 19 de agosto de 2025 por un juez federal de Almoloya de Juárez.

En aquella resolución también se ordenó detener a otros cinco marinos y siete civiles, señalados como presuntos integrantes de una organización dedicada al contrabando de combustibles en Altamira y Tampico.

Solano Ruiz fue el último de los 13 imputados en ser capturado, después de permanecer aproximadamente 13 meses y medio sin ser detenido.

Durante ese periodo, el exmarino obtuvo un amparo concedido el 8 de julio de 2026 por el juez de distrito Juan Aguilar Rodríguez, quien invalidó la orden de aprehensión por haberse emitido por escrito y no mediante una audiencia privada oral.

La FGR impugnó esa decisión. Como el recurso todavía no había sido resuelto de manera definitiva por el tribunal colegiado, las autoridades ejecutaron la orden de captura.

Tras su detención, Solano Ruiz fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde continúa recluido.

¿Qué es el huachicol fiscal y cómo funciona en las aduanas?

El término huachicol fiscal se utiliza para describir prácticas de evasión de impuestos relacionadas con la importación o comercialización de combustibles.

A diferencia del robo de gasolina directamente de ductos, este esquema puede involucrar el ingreso de hidrocarburos al país mediante documentos aduaneros que no corresponden con el producto transportado.

Por ejemplo, una operación investigada como huachicol fiscal puede consistir en declarar determinado combustible como una mercancía sujeta a un tratamiento fiscal distinto, con el objetivo de evitar el pago de contribuciones correspondientes.

Las investigaciones sobre la presunta red de las aduanas marítimas se concentran en operaciones de embarcaciones, documentación de importación y posibles actos de corrupción entre funcionarios.

La FGR busca determinar cómo se organizaron estas actividades, quiénes participaron y qué responsabilidades penales podrían derivarse de ellas.

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