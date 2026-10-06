Sheinbaum pide a Morena dialogar con Tatiana Clouthier tras inconformidad por encuesta en Nuevo León: “No me voy a meter”

Claudia Sheinbaum pidió a Morena dialogar con Tatiana Clouthier, luego de que la exsecretaria de Economía cuestionara el proceso interno que llevó a la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal del partido en Nuevo León y anunciara la creación del movimiento “Todos con Conciencia”.

Durante su conferencia matutina del 5 de octubre, la presidenta defendió las encuestas como mecanismo para conocer la opinión de la ciudadanía y definir coordinaciones dentro de Morena. Al mismo tiempo, dejó claro que no intervendrá en la disputa interna y que corresponde a la dirigencia del partido atender las diferencias.

La información fue reportada por medios como Expansión, Aristegui Noticias y El Financiero, que recogieron las declaraciones de la mandataria durante la conferencia presidencial.

¿Qué pasó entre Tatiana Clouthier y Morena en Nuevo León?

La controversia comenzó después del proceso interno de Morena para definir a su coordinación estatal en Nuevo León.

El partido dio a conocer a Clara Luz Flores como la persona que encabezará la coordinación de los trabajos de Morena en el estado rumbo al proceso electoral de 2027.

Clouthier fue uno de los perfiles que participaron en el proceso y manifestó su inconformidad con el resultado. Posteriormente anunció el movimiento “Todos con Conciencia”, con el que plantea realizar trabajo político y social en Nuevo León.

Clouthier también ha sostenido que el movimiento no busca cargos públicos y refrendó su respaldo a Sheinbaum.

Es importante precisar que ser coordinadora estatal no equivale todavía a tener una candidatura constitucional a la gubernatura. Se trata de una etapa del proceso interno de Morena que puede anteceder a la definición de candidaturas.

Sheinbaum defiende las encuestas de Morena

Ante las preguntas sobre la inconformidad de Clouthier, Sheinbaum respaldó el método utilizado por Morena.

“La encuesta es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora”.

La presidenta explicó que este mecanismo permite conocer directamente la opinión de la población, en lugar de basarse únicamente en las percepciones de quienes participan en la contienda interna.

Morena utilizó encuestas espejo y distintos levantamientos para definir sus coordinaciones rumbo a las elecciones de 2027. El partido difundió los resultados de los procesos realizados en los estados donde se utilizaron estos mecanismos.

“No es asunto de la presidenta”: Sheinbaum se deslinda

Aunque defendió el método de selección, Sheinbaum marcó distancia respecto de la controversia.

“El asunto interno de Morena ya no me corresponde a mí. Le corresponde al partido”.

La mandataria también afirmó que tiene “la mejor opinión” de Tatiana Clouthier y de Clara Luz Flores.

Con ello, diferenció su relación personal y política con ambas de las decisiones que corresponden a Morena como partido.

Sheinbaum también confirmó que Clouthier quiere conversar con ella y señaló que existe disposición para recibirla. Sin embargo, aclaró que una eventual reunión no significaría intervenir en la definición de coordinaciones o candidaturas.

“No me corresponde a mí y no me voy a meter. No es asunto de la presidenta, es asunto del partido”.

Claudia Sheinbaum encabezó en Colima una asamblea pública en la que defendió su iniciativa de reforma constitucional para que quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno renuncien a cualquier otra nacionalidad. (GobMex)

¿De qué hablarían Sheinbaum y Clouthier?

La posibilidad de una reunión tiene como contexto la inconformidad de Clouthier con el proceso interno en Nuevo León.

Sheinbaum reconoció además el trabajo que realizó la exfuncionaria al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, pero insistió en que cualquier diferencia relacionada con las decisiones de Morena debe ser atendida dentro de las estructuras del partido.

Por ahora, no se ha informado de una fecha para el encuentro.

Sheinbaum llama a evitar disputas por aspiraciones personales

La presidenta también fue cuestionada sobre otras inconformidades surgidas dentro de Morena después de la definición de sus coordinaciones estatales.

En respuesta, sostuvo que “las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa” y volvió a defender las encuestas como una herramienta para conocer las preferencias de la población.

El mensaje ocurre mientras Morena termina de procesar las definiciones internas rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego distintas gubernaturas y otros cargos locales.

El caso de Nuevo León muestra uno de los retos que enfrenta el partido después de publicar sus resultados: procesar las inconformidades de quienes participaron y mantener el proceso interno dentro de sus propias estructuras.

Por ahora, Sheinbaum mantiene su postura: puede dialogar con Tatiana Clouthier, pero no intervendrá en la decisión de Morena sobre Nuevo León.