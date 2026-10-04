El Partido Verde gana terreno frente a Morena rumbo a las elecciones de 2027 al colocar perfiles propios en Nayarit y Baja California Sur y mantener presión en otros estados clave

Morena define a sus 17 coordinadores rumbo a 2027, pero el Partido Verde gana posiciones clave en Nayarit y Baja California Sur y eleva su poder de negociación dentro de la alianza oficialista. (Crédito: X @A_MontielR/Especial)

Aunque Morena conserva la mayoría de las posiciones rumbo a las elecciones de 2027, el Partido Verde consiguió espacios para perfiles vinculados a ese instituto político en Nayarit y Baja California Sur, mientras mantiene abiertas negociaciones y diferencias con Morena en otras entidades donde todavía falta definir las alianzas electorales.

MÉXICO.- La definición de los coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional terminó a finales de septiembre, después de semanas de encuestas, negociaciones e inconformidades entre Morena y sus aliados. En total, 17 estados renovarán gubernatura en 2027, y los perfiles seleccionados encabezan desde ahora la organización política del movimiento en cada entidad.

El resultado mostró que el PVEM obtuvo espacios que originalmente eran disputados también por militantes o figuras cercanas a Morena, mientras el Partido del Trabajo quedó sin una coordinación estatal propia en esta etapa.

¿En qué estados ganó espacio el Partido Verde rumbo a 2027?

Los casos más claros son Nayarit y Baja California Sur.

En Nayarit fue designada Jasmine Bugarín Rodríguez, senadora con licencia vinculada al Partido Verde. Su nombramiento ocurrió pese a que Héctor Santana había obtenido el mejor resultado en la medición interna; la dirigencia explicó que la decisión final respondió a un ajuste por paridad de género.

En Baja California Sur fue seleccionado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, quien llegó a la Cámara de Diputados identificado con el PVEM y posteriormente solicitó licencia. El Sistema de Información Legislativa mantiene registro de su pertenencia al grupo parlamentario del Verde.

Estas dos entidades representan los ejemplos más directos de posiciones obtenidas por el PVEM dentro de las definiciones de la coalición oficialista.

¿Qué ocurrió en Quintana Roo con Eugenio “Gino” Segura?

El caso de Quintana Roo es distinto.

Eugenio “Gino” Segura fue designado coordinador después del proceso encabezado por Morena y se perfila como el principal aspirante del movimiento a la gubernatura. El Verde había mostrado públicamente su respaldo a Segura durante la competencia interna, pero eso no significa que formalmente sea un cuadro del PVEM en los mismos términos que Bugarín o Cota.

Su selección sí refleja, sin embargo, la capacidad del Partido Verde para respaldar perfiles competitivos dentro del bloque oficialista y participar en las negociaciones previas a las candidaturas de 2027.

¿Por qué Jasmine Bugarín tendrá que resolver el tema de su doble nacionalidad?

La situación de Jasmine Bugarín tiene además otro componente.

La coordinadora de Nayarit ha reconocido que realiza gestiones para formalizar la renuncia a su nacionalidad estadounidense, además de conservar la mexicana. Su equipo jurídico analiza el procedimiento ante autoridades estadounidenses.

El tema adquirió relevancia después de que el Congreso aprobó una reforma constitucional para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

Crédito: X @JasminBugarin

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y obliga a quien tenga otra nacionalidad a renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

Sin embargo, hay una precisión relevante: la nueva disposición está prevista para aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no sería un requisito constitucional para la elección de gubernaturas de 2027.

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¿Morena cedió también San Luis Potosí al Partido Verde?

No.

En San Luis Potosí, Morena designó a Elí César Cervantes Rojas como coordinador estatal mediante un acuerdo interno y no a través de una encuesta ordinaria como ocurrió en la mayoría de las entidades.

El Verde, por su parte, mantiene entre sus principales figuras a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

PVEM perfila a Ruth González para San Luis Potosí y descarta nepotismo; “el pueblo decide”, afirma Karen Castrejón. | Crédito: X @RuthGonzalezMx

Pero, hasta ahora, el escenario no es el de una candidatura común. Morena informó que no contempla competir en coalición con el PVEM en San Luis Potosí, mientras González prácticamente descartó buscar una alianza con el partido guinda.

Cervantes también rechazó públicamente las versiones que lo presentan como un candidato colocado para facilitar una eventual victoria del Verde y sostuvo que Morena presentará un proyecto independiente.

Por ello, San Luis Potosí debe entenderse como una ruptura local entre dos partidos que continúan aliados en otros espacios, y no como una gubernatura cedida por Morena al PVEM.

¿Qué pasó entre Morena, el PT y el Verde durante las designaciones?

El reparto dejó diferencias entre los tres partidos.

Mientras el PVEM consiguió posiciones propias, el Partido del Trabajo terminó esta etapa sin encabezar ninguna de las 17 coordinaciones estatales.

Los procesos fueron definidos principalmente mediante encuestas, aunque hubo excepciones. En San Luis Potosí se recurrió a un acuerdo y en entidades como Nayarit y Baja California Sur hubo revisiones e inconformidades antes de anunciar los resultados.

La dirigencia de Morena sostiene que sus aspirantes aceptaron previamente respetar las mediciones y respaldar a quienes resultaran elegidos, aunque algunos procesos dejaron protestas y desacuerdos internos.

¿Qué pasó en Chihuahua con Cruz Pérez Cuéllar?

Uno de los procesos que concentró mayor atención fue Chihuahua, donde Morena eligió a Cruz Pérez Cuéllar sobre la senadora con licencia Andrea Chávez.

Pérez Cuéllar quedó como coordinador estatal después de semanas de competencia interna y diferencias alrededor de ambas figuras.

El material periodístico original señala que el Partido Verde había presionado para respaldar al alcalde con licencia de Ciudad Juárez. Esa versión forma parte del contexto de las negociaciones internas, pero no existe hasta ahora evidencia pública suficiente para afirmar que el PVEM haya sido el factor exclusivo o definitivo de su designación.

¿El Partido Verde podría romper también con Morena en Nuevo León?

Ese escenario sigue abierto.

En Nuevo León, Morena eligió a Clara Luz Flores como coordinadora estatal, pero el Partido Verde todavía no ha confirmado que competirá aliado con ella.

El dirigente estatal del PVEM, Édgar Salvatierra, dijo que su partido analiza ir solo en la elección de 2027 e identificó al senador Waldo Fernández como uno de sus principales perfiles para competir por la gubernatura.

Esto significa que la coalición nacional entre Morena, PVEM y PT no garantiza automáticamente una alianza electoral idéntica en cada estado.

Los convenios todavía deben negociarse y formalizarse conforme avance el calendario electoral.

¿Por qué el Partido Verde tiene peso en las decisiones de Morena?

El PVEM obtuvo 8.99% de la votación nacional emitida válida en la elección de diputaciones federales de mayoría relativa de 2024, de acuerdo con datos oficiales utilizados por el Instituto Nacional Electoral. Morena obtuvo 43.57% y el PT 5.86%.

Aunque Morena es la fuerza principal del bloque, sus aliados tienen importancia para construir mayorías legislativas y ampliar estructuras territoriales durante las elecciones.

Ese factor aumenta la capacidad del Verde para negociar candidaturas, distritos y acuerdos estatales.

Sin embargo, no existe información oficial que permita concluir que Morena haya decidido entregar determinadas gubernaturas específicamente a cambio del respaldo legislativo del PVEM. Esa lectura debe presentarse como una interpretación política, no como un acuerdo confirmado.

¿Qué gubernaturas se renovarán en 2027?

Morena ya tiene coordinadores en las 17 entidades que renovarán su Poder Ejecutivo estatal:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba.

Baja California: Julieta Ramírez.

Baja California Sur: Manuel Cota.

Campeche: Pablo Gutiérrez.

Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar.

Colima: Rosa María Bayardo.

Guerrero: Beatriz Mojica.

Michoacán: Carlos Torres Piña.

Nayarit: Jasmine Bugarín.

Nuevo León: Clara Luz Flores.

Querétaro: Santiago Nieto.

Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura.

San Luis Potosí: Elí César Cervantes.

Sinaloa: Imelda Castro.

Sonora: Lorenia Valles.

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera.

Zacatecas: Verónica Díaz.

Estos nombramientos no constituyen todavía registros oficiales como candidatos a gobernador. Son coordinaciones políticas que funcionan como antesala de las candidaturas, las cuales deberán definirse y registrarse conforme a las leyes electorales y los convenios que finalmente establezcan Morena y sus aliados.

Con información de Infobae.

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