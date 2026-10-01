Christopher Landau responde a Jasmine Bugarín sobre su intención de renunciar a la nacionalidad estadounidense

Christopher Landau respondió a una solicitud de ayuda relacionada con la renuncia de Jasmine Bugarín a la nacionalidad estadounidense. Foto: Julián Ortega / X @JasminBugarin

La morenista informó que realizó trámites ante México para renunciar a la obediencia a Estados Unidos, pero su ciudadanía estadounidense por nacimiento requiere un procedimiento distinto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respondió en redes sociales a una solicitud para orientar a Jasmine Bugarín sobre el proceso para renunciar a la nacionalidad estadounidense, luego de que la morenista informara que realizó trámites ante autoridades mexicanas relacionados con su nacionalidad.

La polémica surgió después de que Bugarín, coordinadora estatal de Morena y aspirante a la gubernatura de Nayarit, diera a conocer un comunicado en el que explicó que nació en California, Estados Unidos, debido a que sus padres migraron por motivos laborales, pero que llegó a México poco después de su nacimiento.

En el documento, publicado el 30 de septiembre, Bugarín sostuvo que es mexicana por nacimiento y nayarita conforme a las constituciones federal y estatal.

También señaló que realizó trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para renunciar formalmente a toda obediencia o fidelidad a Estados Unidos u otro Estado extranjero y que esta determinación fue certificada nuevamente en 2024.

¿Qué respondió Christopher Landau?

La respuesta de Landau ocurrió después de que una usuaria de redes sociales compartiera el comunicado de Bugarín y etiquetara al funcionario estadounidense para pedirle orientación sobre el procedimiento para renunciar a la nacionalidad estadounidense.

La internauta señaló que Bugarín nació en Los Ángeles, California, y solicitó a Landau que la ayudara a conocer los pasos para realizar el trámite, al afirmar que la senadora desconocía a quién acudir.

Después de que otros usuarios compartieran la publicación, Christopher Landau respondió brevemente: “¡A la orden!”.

La respuesta del funcionario estadounidense fue difundida ampliamente en redes sociales, aunque en el material no se señala que haya iniciado algún procedimiento para retirar la nacionalidad de Bugarín.

¡A la orden! — Christopher Landau (@DeputySecState) October 1, 2026

¿Bugarín ya perdió la nacionalidad estadounidense?

El propio comunicado de Bugarín y la nota de contexto incluida en su publicación hacen una distinción entre reconocer la nacionalidad mexicana y renunciar a la ciudadanía estadounidense.

La nota de contexto señala que el trámite ante la SRE certifica la nacionalidad mexicana por nacimiento y la renuncia a la sumisión extranjera para efectos mexicanos, pero no cancela por sí mismo la ciudadanía estadounidense adquirida por nacimiento.

De acuerdo con esa explicación, para cancelar la ciudadanía estadounidense sería necesario realizar un trámite consular ante Estados Unidos.

Por ello, el hecho de que Bugarín haya realizado el procedimiento ante autoridades mexicanas no significa, por sí solo, que su ciudadanía estadounidense haya quedado cancelada.

La doble nacionalidad también abrió dudas sobre su aspiración a la gubernatura

La situación tomó relevancia porque Bugarín es una de las figuras consideradas para buscar la gubernatura de Nayarit en 2027 y la discusión sobre su nacionalidad ocurrió después de la reforma constitucional que establece requisitos relacionados con una segunda nacionalidad para determinados cargos.

El tema también fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 30 de septiembre.

Al ser cuestionada sobre si Bugarín podría competir por la gubernatura, Sheinbaum pidió revisar el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, que establece el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar el cargo.

Después de escuchar el planteamiento, la presidenta señaló que el caso tendría que revisarse y trasladó la responsabilidad al partido.

“Tendrá que revisarlo”, respondió Sheinbaum, antes de señalar que correspondía a Morena aclarar la situación.

La polémica se desarrolla en el contexto de la reforma constitucional que obliga a renunciar a cualquier segunda nacionalidad para ocupar cargos como la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.