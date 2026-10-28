Lula confirma que visitará México tras hablar con Claudia Sheinbaum

Lula da Silva confirmó que visitará México tras conversar por teléfono con Claudia Sheinbaum. Foto: Claudia Sheinbaum / X

El canciller Roberto Velasco confirmó que ambos mandatarios acordaron reunirse próximamente y destacó que México y Brasil impulsan proyectos comerciales, incluida una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que visitará México, luego de conversar por teléfono con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez.

El anuncio se da después de que Sheinbaum revelara el lunes que habló con su homólogo brasileño, tras su triunfo en la segunda vuelta electoral. Durante esa conversación, ambos mandatarios acordaron reunirse próximamente.

Velasco señaló que el Gobierno de México celebra el triunfo de Lula y confirmó que la visita presidencial ya fue acordada, por lo que no se trata únicamente de una intención.

México y Brasil buscan fortalecer su relación comercial

El canciller explicó que ambos gobiernos trabajan en distintos proyectos de manera conjunta, tanto en el ámbito multilateral como en el comercial, con el objetivo de fortalecer la relación entre México y Brasil y su cooperación en América Latina.

Entre las iniciativas destaca una posible alianza estratégica entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, la empresa petrolera brasileña.

Estamos impulsando varios proyectos de manera conjunta; el más relevante es una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras”, señaló Velasco.

El funcionario precisó que esta colaboración debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por las leyes y la Constitución mexicanas.

Aunque la visita de Lula ya fue confirmada, no se dieron a conocer la fecha ni los detalles de su agenda en México. Tampoco se especificaron los alcances de la alianza entre las dos empresas petroleras.