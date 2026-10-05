Derecha avanza en Brasil y gana fuerza en gubernaturas y Congreso tras primera vuelta entre Bolsonaro y Lula

Brasil irá a segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula da Silva; derecha avanza en el Congreso y gubernaturas

Bolsonaro obtuvo 47.03% de los votos frente a 45.16% de Lula; la derecha también avanzó en gubernaturas y el Senado

Sao Paulo.- Brasil tendrá una segunda vuelta presidencial el próximo 25 de octubre, luego de que el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro y el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva encabezaran la primera ronda de las elecciones, en una contienda marcada por la mínima diferencia entre ambos y por el avance de la derecha en distintas regiones del país.

Con 99.99 por ciento de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo 47.03 por ciento de los sufragios, mientras que Lula alcanzó 45.16 por ciento, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Como ninguno de los dos candidatos alcanzó el 50 por ciento de los votos, ambos se enfrentarán nuevamente en las urnas dentro de tres semanas.

Bolsonaro aventaja a Lula por menos de dos puntos

La diferencia entre los dos candidatos fue de apenas 1.87 puntos porcentuales, la menor registrada entre los dos primeros lugares en una primera vuelta presidencial en Brasil.

El resultado contrasta con la elección de 2022, cuando Lula terminó la primera ronda con una ventaja de 5.23 puntos porcentuales sobre Jair Bolsonaro.

Además, existe un antecedente que favorece al candidato que encabeza esta primera ronda: ningún aspirante que terminó en segundo lugar en la primera vuelta ha conseguido ganar posteriormente el balotaje presidencial en Brasil.

Tras conocer los resultados, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los brasileños expresaron su deseo de un cambio.

Brasil quiere un cambio y yo estoy muy feliz con los resultados”, afirmó.

El senador también proclamó lo que consideró el inicio del fin de la era del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación política de Lula.

Lula reconoce un resultado inesperado

El presidente brasileño, quien busca conseguir un cuarto mandato, reconoció que esperaba obtener un resultado diferente en la primera ronda.

Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en la primera vuelta”, afirmó Lula, quien también lanzó críticas contra su rival y cuestionó sus “conexiones oscuras”.

La campaña presidencial estuvo marcada por temas como el aumento del costo de vida, la corrupción y la inseguridad, asuntos que ocuparon buena parte del debate entre los candidatos.

Bolsonaro y Lula lograron superar a otros 12 aspirantes a la Presidencia.

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Abstención alcanza máximo histórico

Otro de los datos destacados de la jornada electoral fue el nivel de abstención.

De acuerdo con información de Folha de Sao Paulo, alrededor de 33 millones de brasileños no acudieron a votar, lo que llevó la abstención hasta aproximadamente 21 por ciento, un máximo histórico.

El dato será uno de los factores que ambos candidatos deberán considerar durante las semanas previas a la segunda vuelta, en una elección definida por un margen particularmente estrecho.

La derecha también avanza en gubernaturas

El resultado presidencial no fue el único indicador de un avance de la derecha.

De los al menos 13 gobernadores electos en primera vuelta, 11 pertenecen a partidos de derecha o centroderecha. Cinco de ellos son integrantes del Partido Liberal.

Entre los resultados destacados se encuentran la reelección de Tarcísio de Freitas en Sao Paulo, quien fue ministro durante el gobierno de Jair Bolsonaro, así como la victoria del derechista Cleitinho Azevedo en Minas Gerais.

El PL también obtuvo gubernaturas en Río Grande del Sur, Santa Catarina, Rondonia y Roraima. En Mato Grosso del Sur fue reelegido Eduardo Riedel, aliado de Flávio Bolsonaro.

En Paraná, el ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro, integrante del PL, ganó la gubernatura. Moro fue quien condenó a Lula a prisión por un caso de corrupción, aunque posteriormente esa sentencia fue anulada.

PL tendrá mayor peso en el Senado

El avance de la derecha también se reflejó en el Congreso.

El Partido Liberal consiguió al menos 16 de los 54 escaños del Senado que estaban en disputa. Con ello, tendrá al menos 25 senadores a partir de 2027.

El resultado le permitirá al partido y a sus aliados contar con una fuerza importante para respaldar o dificultar la agenda del próximo gobierno, dependiendo de quién gane la Presidencia en la segunda vuelta.

Entre las derrotas de la izquierda destacó la de Gleisi Hoffmann, expresidenta del Partido de los Trabajadores, quien no consiguió un escaño por Paraná.

La familia Bolsonaro gana posiciones

La elección también dejó varios triunfos para integrantes de la familia Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo un escaño en el Senado por el Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia. La política de 44 años, de perfil evangélico, no había ocupado anteriormente un cargo público.

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, fue elegido senador por Santa Catarina, mientras que Jair Renan Bolsonaro, de 28 años, consiguió un escaño como diputado federal por ese mismo estado.

Además, Renato Bolsonaro, hermano de Jair Bolsonaro, fue elegido diputado federal por Sao Paulo.

Los resultados consolidan la presencia de la familia Bolsonaro en distintos niveles de la política brasileña.

Investigan posible injerencia extranjera

En paralelo al proceso electoral, la Policía Federal de Brasil abrió una investigación sobre una denuncia relacionada con una posible injerencia extranjera en las elecciones.

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, informó que el área de inteligencia de la corporación analiza la denuncia presentada por la Abogacía General de la Unión, organismo encargado de la representación judicial y extrajudicial del Estado brasileño.

Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral señaló que hasta el momento no detectó pruebas de una posible interferencia extranjera.

Bolsonaro obtiene amplia ventaja en Estados Unidos

Los resultados también mostraron una diferencia significativa entre ambos candidatos en los votos emitidos en Estados Unidos.

Según los datos del TSE, Bolsonaro obtuvo 59.7 por ciento de los votos en ese país, frente a 30.7 por ciento para Lula.

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Elección brasileña tendrá impacto regional

La segunda vuelta en Brasil tendrá relevancia más allá de sus fronteras debido al peso político y económico del país en América Latina.

La contienda ocurre además después de importantes victorias electorales de sectores de derecha y de aliados del presidente estadounidense Donald Trump en distintos países de la región.

Tras conocerse los resultados, los presidentes derechistas de Argentina y Colombia, Javier Milei y Abelardo de la Espriella, felicitaron a Bolsonaro a través de redes sociales.

La segunda vuelta del 25 de octubre definirá si Brasil mantiene a Lula en la Presidencia o da paso a Flávio Bolsonaro, en una elección que llegará a su última etapa con un país políticamente dividido y con la derecha fortalecida en el Congreso y en varios gobiernos estatales.