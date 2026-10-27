Lula criticó salida de Bolsonaro “a escondidas” de Brasil y afirmó que se fue así porque “debe algo”

Flávio Bolsonaro supera a Lula da Silva por dos puntos en nueva encuesta presidencial de Brasil, pero el empate técnico deja abierta la elección del 25 de octubre. | Crédito: REUTERS

“El que nada debe, nada teme”: Lula da Silva cuestiona la salida a Estados Unidos de su rival político tras las elecciones.

BRASIL. — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, avivó la coyuntura política de su país tras lanzar duras declaraciones en torno a la partida hacia territorio estadounidense de su principal contendiente político.

De acuerdo con información oficial de la agencia de noticias EFE, el mandatario brasileño afirmó públicamente que «quien no debe, no teme» y remató señalando que «quien sale escondido de su país, debe alguna cosa», en referencia directa al traslado realizado por su opositor tras el proceso electoral.

Los pronunciamientos del titular del Ejecutivo federal tuvieron lugar en el marco de las celebraciones por su cumpleaños número 81, evento realizado en su residencia oficial en la capital de Brasilia. Sus palabras marcan la agenda política del país sudamericano en la etapa posterior a los comicios.

Lula da Silva iniciará su cuarto mandato presidencial con una oposición fortalecida en el Congreso de Brasil, donde el Partido Liberal tendrá la mayor bancada y las alianzas serán clave para aprobar iniciativas. (REUTERS)

¿En qué contexto se dieron las declaraciones del presidente Lula da Silva?

La postura del mandatario brasileño se dio durante un encuentro con colaboradores y medios de comunicación en la capital del país:

Lugar del pronunciamiento: Residencia oficial del Palacio da Alvorada, en la ciudad de Brasilia .

Residencia oficial del Palacio da Alvorada, en la ciudad de . Motivo del evento: Celebración del cumpleaños número 81 del presidente brasileño.

Celebración del del presidente brasileño. Coyuntura política: Días posteriores a la realización de los comicios nacionales que definieron el rumbo político del país.

Flávio Bolsonaro sigue los pasos de su padre y abandona Brasil tras perder contra Lula, mientras enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero y crecen las dudas sobre cómo logró salir del país. | Crédito: REUTERS

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¿Qué señaló Lula sobre la permanencia de los líderes políticos en el país?

Durante su intervención, el jefe de Estado brasileño enfatizó la importancia institucional de que los actores políticos permanezcan dentro del territorio nacional para hacer frente a las investigaciones o señalamientos en su contra:

Permanencia en territorio nacional: Lula da Silva manifestó su pesar por la determinación de su rival de abandonar el país tras confirmarse los resultados electorales.

Lula da Silva manifestó su pesar por la determinación de su rival de abandonar el país tras confirmarse los resultados electorales. Defensa ante señalamientos: El mandatario indicó que el excandidato debió haber permanecido en Brasil para demostrar ante la justicia y la ciudadanía la supuesta falsedad de los cargos formulados en su contra.

El mandatario indicó que el excandidato debió haber permanecido en para demostrar ante la justicia y la ciudadanía la supuesta falsedad de los cargos formulados en su contra. Mensaje sobre la responsabilidad: Reiteró que el abandono del país en momentos de escrutinio público suele interpretarse como una admisión implícita de responsabilidad.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán la segunda vuelta por la Presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre. Foto: Reuters

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¿Cuáles son los siguientes pasos en la agenda política de Brasil?

El escenario político en la nación sudamericana se mantiene en constante seguimiento por las implicaciones judiciales e institucionales que genera el viaje a Estados Unidos del bloque opositor: