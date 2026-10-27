EEUU concederá visas a Flávio Bolsonaro y su familia después de que el senador brasileño abandonara el país tras perder frente a Lula

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras perder las elecciones en Brasil y recibirá una visa junto con su esposa y sus dos hijas. REUTERS/Adriano Machado

El senador llegó a Florida y se reunió con su hermano Eduardo, mientras en Brasil la Policía Federal canceló sus pasaportes tras incumplir una orden judicial que le impedía salir del país.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva y, de acuerdo con reportes de medios brasileños, se reunió con su hermano Eduardo en Florida.

El Departamento de Estado estadounidense confirmó que expedirá visas para el político, su esposa y sus dos hijas, mientras en Brasil crecen las preguntas sobre cómo salió del país pese a una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes.

La salida ocurrió después de que el senador no cumpliera el plazo fijado por el Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar sus documentos de viaje. La Policía Federal brasileña canceló sus pasaportes ordinario y diplomático, mientras las autoridades investigan distintas acusaciones en su contra que él ha rechazado.

Estados Unidos concederá visas a Flávio Bolsonaro y su familia

Un portavoz del Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, confirmó a agencias internacionales como Reuters, Associated Press (AP), AFP y EFE que el Gobierno estadounidense permitirá la entrada de Flávio Bolsonaro y de sus familiares.

“El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos”, señaló el funcionario, sin precisar inicialmente si el senador ya había salido de Brasil o se encontraba en camino hacia territorio estadounidense.

Medios brasileños, entre ellos The Washington Post, Folha de S.Paulo, CNN Brasil, Metrópoles y O Globo, reportaron su llegada a Estados Unidos y el encuentro con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en ese país.

Está previsto que Flávio hable con la prensa al día siguiente de su llegada, aunque su equipo no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre su salida.

La salida ocurrió después de una orden judicial

El domingo, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes. La notificación se realizó el lunes y le dio un plazo de 24 horas, además de establecer una prohibición para abandonar Brasil.

La medida se produjo después de la derrota electoral del senador frente a Lula da Silva. Cuando venció el plazo sin que entregara los documentos, la Policía Federal canceló sus pasaportes y comenzó a investigar su paradero.

El alto tribunal también ordenó abrir una investigación por presunta financiación extranjera de su campaña y por una posible manipulación de algoritmos en redes sociales para favorecer sus publicaciones frente a las de otros candidatos.

Además, el senador enfrenta otras dos investigaciones relacionadas con presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

En una de ellas, se le acusa de utilizar una empresa de apuestas deportivas para lavar dinero vinculado con deducciones fraudulentas aplicadas a pensiones estatales de adultos mayores. En otra, se investiga si recibió millones de dólares de un banquero señalado por fraude.

Documentos judiciales citados en los reportes señalan que parte de esos recursos pudo haberse utilizado para cubrir gastos de su hermano Eduardo y promover la agenda política de Flávio ante el Gobierno de Donald Trump.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades en las investigaciones y ha acusado a De Moraes de actuar como aliado de Lula.

El excandidato presidencial, Flavio Bolsonaro, viaja a Estados Unidos



El pasaporte de Bolsonaro fue anulado por las autoridades brasileñas, luego de que se negara a entregar tanto su documento diplomático como el brasileño, así como lo había solicitado la Justicia de ese país.… pic.twitter.com/GKtDOsioT6 — DW Español (@dw_espanol) October 27, 2026

Versiones contradictorias sobre su viaje a Estados Unidos

La salida del senador generó incertidumbre durante varias horas. El lunes, después de que se le ordenara entregar sus pasaportes, Flávio publicó un video en redes sociales en el que negó tener planes de abandonar Brasil.

“Nunca pensé en salir del país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Es un claro intento de intimidarme. Pero no seré silenciado”, afirmó.

Sin embargo, posteriormente surgieron versiones sobre un posible viaje desde Argentina hacia Estados Unidos en un vuelo privado. Fuentes cercanas al senador citadas por Folha de S.Paulo señalaron que la salida habría sido organizada por uno de sus abogados.

El diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon también aseguró en un video que Flávio había tomado un vuelo hacia Estados Unidos para exiliarse.

Marcon comparó su situación con la de la opositora venezolana María Corina Machado y criticó la orden judicial que exigía entregar sus pasaportes.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Seguridad de Argentina negó que el senador hubiera ingresado al país. Mientras tanto, medios brasileños informaron que algunos de sus aliados no lograban comunicarse con él y que periodistas acudieron a su domicilio en Brasilia sin que apareciera.

Las versiones sobre la ruta exacta del viaje no coincidieron durante la jornada, aunque posteriormente distintos medios reportaron su llegada a Estados Unidos.

La familia Bolsonaro mantiene vínculos con Donald Trump

La salida de Flávio recuerda lo ocurrido con su padre, Jair Bolsonaro, quien viajó a Florida después de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula da Silva y regresó a Brasil tres meses después.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y actualmente cumple arresto domiciliario. Su hijo Eduardo, exdiputado, reside en Estados Unidos y había alentado públicamente a Flávio a abandonar Brasil si perdía las elecciones.

En junio, Eduardo fue condenado en ausencia a cuatro años de prisión por realizar gestiones ilegales ante el Gobierno de Trump. Recientemente también se emitió una orden de arresto en su contra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de “fraudulentas” las elecciones brasileñas, aunque no presentó pruebas para respaldar esa afirmación. Al ser cuestionado sobre si tomaría alguna medida, respondió que él no gobierna Brasil.

Flávio ha destacado públicamente su relación con Trump y visitó la Casa Blanca en mayo. El vínculo entre ambas familias ha cobrado relevancia tras la derrota electoral del senador, su salida de Brasil y la decisión de Washington de conceder visas a él y a sus familiares.