Brasil ordena arrestar a Eduardo Bolsonaro por intentar presionar a jueces desde EEUU para favorecer a su padre, Jair Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro enfrenta una orden de arresto en Brasil tras ser condenado a más de cuatro años de prisión. Foto: Reuters

La sentencia incluye cuatro años y dos meses de prisión y una inhabilitación política hasta 2038, mientras el exdiputado permanece en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó que Eduardo Bolsonaro cumpla una condena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia, luego de que se agotaran los recursos legales para impugnar la sentencia.

El magistrado Alexandre de Moraes también dispuso la cancelación de sus pasaportes y su inclusión en el registro de personas condenadas con órdenes de arresto pendientes.

El exdiputado reside en Estados Unidos, por lo que no se ha informado si Brasil iniciará un procedimiento de extradición. Mientras permanezca fuera del país, la orden podría tener efectos limitados, aunque quedaría expuesto a ser detenido si regresa a territorio brasileño.

La decisión llega en plena campaña presidencial, ya que Eduardo participa en la campaña de su hermano Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta electoral contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Por qué condenaron a Eduardo Bolsonaro?

El magistrado Alexandre de Moraes determinó que la sentencia adquirió carácter definitivo después de que el tribunal rechazara los últimos recursos de la defensa.

Hace dos semanas, los magistrados habían desestimado por unanimidad la última apelación y confirmado que la pena comenzaría a cumplirse bajo un régimen inicialmente semiabierto.

Además de la prisión, Eduardo Bolsonaro recibió una inhabilitación política de ocho años, que le impide ocupar cargos públicos hasta 2038.

El caso se relaciona con las gestiones que realizó desde Estados Unidos a partir de 2025, cuando dejó su escaño en la Cámara de Diputados brasileña y alegó ser víctima de persecución política y judicial.

Desde ese país buscó el respaldo del Gobierno de Donald Trump para su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrentaba un proceso por intentar revertir su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Las acciones de Eduardo tuvieron repercusiones diplomáticas. En julio de 2025, Washington sancionó a Moraes, a quien acusó de cometer detenciones arbitrarias que violaban los derechos humanos.

Trump también calificó el proceso contra Jair Bolsonaro como una “caza de brujas” y justificó con ese caso la imposición de aranceles del 50% a buena parte de las importaciones brasileñas.

En ese mismo periodo, Moraes congeló las cuentas y los bienes de Eduardo Bolsonaro ante la sospecha de que financiaban las presiones contra el Gobierno de Lula.

El exdiputado brasileño vive en Estados Unidos, donde buscó apoyo del Gobierno de Trump para favorecer a su padre, Jair Bolsonaro. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) (Eraldo Peres/AP)

¿Cómo afecta la orden de arresto a Eduardo Bolsonaro?

La orden de prisión tiene consecuencias inmediatas sobre la situación legal del exdiputado, aunque su residencia en Estados Unidos dificulta su ejecución mientras permanezca fuera de Brasil.

La cancelación de sus pasaportes restringe sus posibilidades de viajar con esos documentos, mientras que la orden de arresto permite que sea detenido si regresa a territorio brasileño. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades solicitarán formalmente su extradición desde Estados Unidos.

Eduardo también enfrenta otros antecedentes judiciales. En septiembre fue condenado a un año de prisión por difamar a la diputada brasileña Tabata Amaral y perdió su puesto como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo. El exdiputado sostiene que es víctima de persecución.

La condena llega antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil

La decisión judicial se conoce durante la recta final de la campaña presidencial. Flávio Bolsonaro, hermano de Eduardo, disputará la segunda vuelta el 25 de octubre contra Lula da Silva, después de que ambos obtuvieran 47% y 45% de los votos, respectivamente, en la primera ronda.

Eduardo participa activamente en la campaña de su hermano y ha insinuado que podría aspirar al cargo de canciller si Flávio gana las elecciones.

Sin embargo, ese escenario enfrentaría un obstáculo legal: una condena firme de prisión y una orden de arresto pendiente. La situación podría adquirir mayor relevancia política si Flávio gana la presidencia y asume el cargo el 1 de enero.