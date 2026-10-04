Brasil abre una investigación por posible intervención de EEUU en sus elecciones luego de que una denuncia señalara el desvío de un millón de dólares para financiar programas contra el supuesto “lawfare” y la censura

La Policía Federal de Brasil analiza una denuncia sobre el posible uso de recursos estadounidenses para influir en asuntos políticos del país. REUTERS/Pilar Olivares

La investigación comenzó tras una solicitud de la Abogacía General de Brasil basada en un reportaje de The Guardian, mientras la Policía Federal analiza equipos y comunicaciones incautados para determinar si hubo alguna intervención externa.

La Policía Federal de Brasil abrió una investigación sobre una posible interferencia de Estados Unidos en el proceso electoral, luego de una denuncia presentada por la Abogacía General del país.

El caso surgió a partir de una investigación periodística publicada por el diario británico The Guardian, que señaló un supuesto desvío de fondos estadounidenses hacia un programa relacionado con Brasil.

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, confirmó este domingo que la denuncia fue enviada a la Dirección de Inteligencia de la corporación para iniciar las averiguaciones.

El funcionario aclaró que se trata de un procedimiento preliminar y que todavía no existe una resolución que determine que hubo injerencia extranjera.

“Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso”, explicó Rodrigues.

¿Por qué inició la investigación?

La investigación comenzó después de que la Abogacía General de Brasil solicitara este jueves a la Policía Federal y a la Fiscalía General que revisaran los señalamientos publicados por The Guardian.

Según la investigación periodística citada por las autoridades brasileñas, el Departamento de Estado de Estados Unidos habría desviado un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para financiar el programa denominado “Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil”.

El documento de la Abogacía del Estado sostiene que esos recursos presuntamente habrían sido destinados a redes y organizaciones en Brasil con el objetivo de interferir en el debate político y “desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño”.

Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser verificados por las autoridades brasileñas.

Policía Federal realiza registros en São Paulo

Como parte de las actuaciones, la Policía Federal ejecutó este viernes, de manera preventiva, dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en zonas cercanas al Distrito Federal.

Las autoridades informaron que fueron incautados equipos de comunicación y dispositivos informáticos.

La Policía Federal señaló que analizará el material para determinar qué pasos seguir dentro de la investigación.

Hasta el momento, la corporación no ha informado que estos procedimientos hayan demostrado por sí mismos la existencia de una operación de injerencia extranjera.

🚨Hoje, o Giro de Notícias é especial!



Neste domingo de Eleições 2026, mostramos a atuação da Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo para garantir a segurança e o direito ao voto.

Foram mais de 26 mil policiais e 3 mil viaturas mobilizados, com atuação nos locais de… pic.twitter.com/594KKtiuJ0 — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) October 4, 2026

¿Qué dijo la Policía sobre las embajadas?

Rodrigues también habló sobre la seguridad de las sedes diplomáticas después de que Estados Unidos y Australia suspendieran temporalmente sus servicios consulares este viernes por motivos de seguridad.

El director de la Policía Federal aseguró que las autoridades no encontraron elementos concretos que indicaran un riesgo efectivo contra alguna embajada.

“No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados ayer no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras en Brasilia, desde donde las fuerzas de seguridad supervisaban el operativo coordinado durante la jornada electoral.

Investigación sigue abierta

Por ahora, la Policía Federal mantiene abiertas las averiguaciones para determinar si existió algún tipo de interferencia externa en el proceso electoral brasileño y cuál habría sido el destino de los recursos señalados en la investigación periodística.

La corporación deberá analizar los equipos incautados y la información obtenida durante los registros antes de determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el caso.

Por ello, los señalamientos sobre una supuesta intervención de Estados Unidos todavía no constituyen una conclusión oficial. La propia Policía Federal ha descrito el procedimiento como una investigación preliminar.