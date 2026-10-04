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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tras no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ganar en la primera ronda

La contienda presidencial se definirá el 25 de octubre, después de que ninguno de los dos candidatos lograra superar el 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tras no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ganar en la primera ronda

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán la segunda vuelta por la Presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre. Foto: Reuters

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el próximo 25 de octubre, luego de que ninguno de los dos candidatos alcanzara la mayoría absoluta necesaria para ganar la presidencia en la primera ronda.

El resultado coloca frente a frente al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años y perfil conservador, y al actual presidente Lula da Silva, de 80 años, quien busca conseguir un cuarto mandato no consecutivo al frente de Brasil.

La segunda vuelta será la que defina al próximo presidente de la principal economía de América Latina, después de que ninguno de los candidatos lograra superar el porcentaje de votos requerido para obtener la victoria en la primera ronda.

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Flávio Bolsonaro y Lula se disputarán la Presidencia

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, avanzó a la segunda vuelta tras quedar como el candidato más votado en la primera ronda, mientras que Lula ocupó el segundo lugar.

De acuerdo con los resultados reportados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la elección presidencial debe resolverse en una segunda votación cuando ningún candidato consigue más de la mitad de los votos válidos. La nueva jornada electoral está programada para el 25 de octubre.

Con este resultado, la contienda presidencial de Brasil queda reducida a dos candidatos con perfiles políticos distintos: Flávio Bolsonaro, identificado con el sector conservador, y Lula da Silva, líder progresista que busca mantenerse nuevamente en la Presidencia.

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