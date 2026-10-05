Tras quedar Cruz Pérez Cuéllar al frente de Morena en Chihuahua, Andrea Chávez toma la coordinación en Ciudad Juárez y se perfila rumbo a la Alcaldía en 2027

Tras la designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, Andrea Chávez va por la coordinación de Morena en Ciudad Juárez. | Crédito: X @AndreaChavezTre @CruzPerzCuellar

La senadora con licencia fue designada coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; el nombramiento ocurre después de que Cruz Pérez Cuéllar obtuvo la coordinación estatal de Morena en Chihuahua.

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Andrea Chávez Treviño fue designada este lunes 5 de octubre como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Ciudad Juárez, un movimiento que la mantiene dentro de la ruta política hacia las elecciones de 2027 y la coloca como uno de los perfiles del partido para la Presidencia Municipal. El nombramiento fue dado a conocer por Morena y posteriormente confirmado por distintos medios; sin embargo, hasta ahora no existe una candidatura formal registrada a la Alcaldía, por lo que debe distinguirse entre el nuevo cargo partidista y una eventual postulación electoral.

El movimiento ocurre después de que Chávez compitiera por la coordinación estatal de Morena en Chihuahua, posición que finalmente quedó en manos de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez. Días después de aquella definición, la senadora con licencia difundió un mensaje en el que adelantó que continuará su trabajo político desde el territorio y anunció que dará más información durante la tarde a través de sus redes sociales.

¿Andrea Chávez será candidata de Morena a la Alcaldía de Ciudad Juárez?

La designación de Andrea Chávez como coordinadora municipal la coloca en una posición política relevante rumbo a la elección de 2027, pero no significa por sí sola que ya exista una candidatura electoral formal.

Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán.



Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento, lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda… pic.twitter.com/xHUlxoRFFt — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) October 5, 2026

Morena informó que Chávez fue nombrada Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, dentro de su proceso de organización territorial y unidad interna. Medios locales han señalado este nombramiento como un paso previo dentro de la ruta hacia la candidatura municipal.

Por ahora, lo confirmado es:

Andrea Chávez encabezará la coordinación municipal de Morena en Ciudad Juárez.

La senadora se encuentra con licencia de su cargo.

El nuevo encargo ocurre rumbo al proceso electoral de 2027.

Todavía falta la definición formal de las candidaturas electorales.

Por ello, señalar que Chávez ya es candidata a presidenta municipal supondría adelantar una etapa que todavía deberá formalizarse.

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¿Qué dijo Andrea Chávez sobre su nueva encomienda?

Tras conocerse su designación, Chávez publicó un mensaje en el que hizo referencia a las recientes decisiones internas de Morena y aseguró que continuará trabajando con la militancia.

Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán”.

También afirmó que pondrá al servicio del movimiento el trabajo político que ha construido durante los últimos años y vinculó su nueva responsabilidad directamente con Ciudad Juárez.

Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento, lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda que nuestro Estado tiene con Ciudad Juárez”.

La legisladora sostuvo que continuará recorriendo territorio y manteniendo contacto con las bases partidistas.

Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias”.

Crédito: X @AndreaChavezTre

Chávez señaló además que ampliará la información sobre esta nueva etapa a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó con Andrea Chávez en la elección interna por Chihuahua?

El nuevo encargo municipal llega después de que Andrea Chávez participara en el proceso interno para encabezar la estructura estatal de Morena rumbo a la elección de gobernador de Chihuahua de 2027.

La definición favoreció a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, quien asumió la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Es un honor ser el Coordinador Estatal de la Transformación y la Defensa de la Soberanía en Chihuahua. Unidos, con nuestra Presidenta @Claudiashein, la Cuarta Transformación llegará para las y los chihuahuenses. 💪🏼 pic.twitter.com/2AUbcYUyNM — Cruz Pérez Cuéllar (@CruzPerzCuellar) September 29, 2026

Tras su nombramiento, Pérez Cuéllar planteó tres ejes para su trabajo político:

unidad interna;

organización territorial;

diálogo con distintos sectores del estado.

También adelantó que buscaría acercamientos con Andrea Chávez y con los demás participantes del proceso para integrar a sus equipos y simpatizantes.

¿Qué significa la designación de Andrea Chávez para Morena en Ciudad Juárez?

La decisión reorganiza las posiciones del partido rumbo a 2027.

Cruz Pérez Cuéllar quedó al frente del proyecto estatal, mientras Andrea Chávez asumirá una responsabilidad centrada en Ciudad Juárez, municipio que tendrá su propia elección de Ayuntamiento.

La coordinación municipal tiene como objetivo fortalecer la organización territorial y articular a militantes y simpatizantes del movimiento en la ciudad, de acuerdo con la información difundida sobre el nombramiento.

El movimiento mantiene además a los dos perfiles que disputaron la coordinación estatal dentro de posiciones políticas relevantes, aunque con responsabilidades distintas.

¿Cuándo serán las elecciones en Chihuahua?

Chihuahua tendrá elecciones locales en 2027, cuando estarán en juego, entre otros cargos, la gubernatura y los ayuntamientos.

Ciudad Juárez será uno de los municipios centrales en ese proceso. La nueva responsabilidad de Andrea Chávez ocurre mientras Morena comienza a definir su estructura territorial y los perfiles que participarán en las distintas contiendas.

Por ahora, Andrea Chávez está confirmada como coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez, no como candidata formal a la Presidencia Municipal. La definición electoral deberá concretarse conforme avance el proceso interno rumbo a 2027.

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