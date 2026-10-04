Tatiana Clouthier acusa que Morena “traicionó” a su partido al elegir a Clara Luz Flores en Nuevo León y anuncia creación del nuevo movimiento “Todos con Conciencia” rumbo a 2027

Tras perder la coordinación de Morena en Nuevo León, Tatiana Clouthier denuncia una “traición”, cuestiona al partido y crea un movimiento ciudadano rumbo a 2027 (Crédito: El Universal/X @tatclouthier)

La exsecretaria de Economía cuestionó la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena rumbo a 2027, aseguró que el partido no estuvo “a la altura” y anunció la creación de “Todos con Conciencia”; pese a la ruptura interna, mantuvo su respaldo a Claudia Sheinbaum.

NUEVO LEÓN.- Tatiana Clouthier cuestionó la decisión de Morena de colocar a Clara Luz Flores al frente de la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Nuevo León y afirmó que integrantes de su equipo se sienten “traicionados” por el resultado del proceso interno. La declaración importa porque expone una nueva división dentro del partido rumbo a la elección estatal de 2027 y afecta directamente la construcción de unidad alrededor de Flores. La postura fue reportada este 4 de octubre por Grupo REFORMA y confirmada por otros medios nacionales; lo que todavía no está definido formalmente es la candidatura, pues la coordinación representa un paso político previo y no equivale por sí sola al registro electoral ante la autoridad correspondiente.

Clouthier había participado en el proceso interno junto con otros perfiles de Morena. Cinco días después de la definición, endureció su postura y sostuvo que la persona elegida “no representa los valores” bajo los cuales, dijo, su grupo fue convocado a participar. Al mismo tiempo, dejó claro que su desacuerdo es con la decisión partidista y no con el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué dijo Tatiana Clouthier sobre la elección de Clara Luz Flores?

Clouthier habló después de una reunión privada con alrededor de 80 integrantes de su equipo en Nuevo León.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Grupo REFORMA, sostuvo que existe una percepción compartida de inconformidad entre quienes participaron en el encuentro.

El común denominador de los aquí presentes dice sentirse traicionado”.

La morenista cuestionó directamente el resultado del proceso:

Quien queda al frente de la Coordinación no representa los valores para los cuales nos invitaron”.

También lanzó una crítica hacia la conducción de Morena:

“El partido se equivocó”.

Y agregó:

El partido no estuvo a la altura de las circunstancias, ni de nuestra Presidenta, ni del movimiento”.

🔴“Nuevo León no merece ser entregado”: Tatiana Clouthier anuncia un nuevo movimiento en Nuevo León tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena rumbo a las elecciones de 2027.



La exsecretaria de Economía presentó #TodosConConciencia y aseguró que… pic.twitter.com/BeLbPVJtNc — Azucena Uresti (@azucenau) October 4, 2026

Las declaraciones representan un cambio de tono respecto de sus primeras reacciones al resultado, cuando había señalado que respetaría las reglas del proceso y concentró su respaldo en el proyecto de Sheinbaum.

¿Tatiana Clouthier rompió con Morena o con Claudia Sheinbaum?

No.

Pese a sus críticas, Clouthier afirmó que mantiene su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación.

La presidenta Claudia Sheinbaum. | Crédito: Especial/Banco digital GH

Su cuestionamiento se dirige a la decisión tomada por Morena en Nuevo León y a la representación política de Clara Luz Flores, no a una ruptura anunciada con la Presidenta.

Esa distinción es relevante porque Clouthier continúa identificándose con el movimiento, aunque ahora plantea construir una plataforma ciudadana propia en Nuevo León.

¿Qué es “Todos con Conciencia”, el nuevo movimiento de Clouthier?

Tras reunirse con su equipo, Tatiana Clouthier anunció la creación de “Todos con Conciencia”, una agrupación que, según explicó, pretende trabajar por la transformación de Nuevo León desde una perspectiva ciudadana.

La exsecretaria de Economía sostuvo que el objetivo no será buscar puestos públicos.

En una publicación difundida previamente en redes sociales resumió el planteamiento de la agrupación:

Concluimos que no vamos x cargos sino por transformar a #NL”.

También escribió que “Nuevo León no merece ser entregado” y reiteró su respaldo a los avances de la llamada Cuarta Transformación y a Sheinbaum.

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¿Clara Luz Flores ya es candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León?

Políticamente, la designación la coloca en la ruta hacia la candidatura, pero la figura de coordinadora no debe confundirse con el registro formal de una candidatura electoral.

Presentamos a @claraluzflores, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León. pic.twitter.com/BfOgA0490w — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

Morena seleccionó a Flores para encabezar la Coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura utilizada por el partido para organizar los trabajos rumbo a las elecciones de 2027.

Distintos medios han descrito estas coordinaciones como la antesala de las candidaturas a gobernador, pero el proceso electoral y el registro formal corresponden a etapas posteriores.

Por esa razón, resulta más preciso señalar que Clara Luz Flores fue designada coordinadora de Morena rumbo a 2027, aunque políticamente sea considerada la figura perfilada para competir por la gubernatura.

¿Quiénes participaron en el proceso de Morena en Nuevo León?

Tatiana Clouthier formó parte del grupo de aspirantes evaluados para encabezar el proyecto de Morena en la entidad.

Entre los perfiles mencionados durante el proceso estuvieron:

Clara Luz Flores.

Tatiana Clouthier.

Andrés Mijes.

Judith Díaz.

Felipe de Jesús Cantú.

Waldo Fernández.

Algunos reportes también mencionaron a otros perfiles considerados durante las distintas etapas del procedimiento interno.

Morena realizó procesos similares en los estados que renovarán gubernatura en 2027. La dirigencia difundió posteriormente resultados de encuestas internas y defendió el método como un ejercicio sustentado en mediciones y estudios espejo, aunque las decisiones generaron inconformidades en distintas entidades.

¿Por qué la inconformidad de Clouthier importa rumbo a la elección de 2027?

La reacción ocurre cuando Morena intenta cerrar sus procesos internos y concentrar a sus distintos grupos alrededor de quienes encabezarán los trabajos estatales.

En Nuevo León, el señalamiento de Clouthier muestra que esa unidad todavía no está garantizada.

La exsecretaria de Economía no anunció una salida de Morena ni una candidatura independiente. Sin embargo, la formación de una organización ciudadana propia abre un nuevo frente político que deberá definirse conforme se acerque la elección.

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