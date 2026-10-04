Tras ser designada rumbo a gubernatura en Nayarit, Jasmine Bugarín inicia el trámite para renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos tras reforma que limita la doble nacionalidad en gubernaturas pues afirma que su lealtad “siempre estará con México”

Jasmine Bugarín acude al Consulado de Estados Unidos para iniciar renuncia a su ciudadanía y afirma que su lealtad está con México. (Crédito: X @JasminBugarin/Canva)

La senadora con licencia del PVEM acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para iniciar el proceso, luego de que el Senado aprobara una reforma constitucional sobre nacionalidad única para quienes aspiren a gubernaturas; Bugarín afirmó que su decisión responde a sus convicciones y a su lealtad a México.

NAYARIT.- Jasmine Bugarín, senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, inició el trámite para renunciar a la ciudadanía estadounidense, luego de que su doble nacionalidad se convirtiera en un tema de discusión por sus aspiraciones a la gubernatura de Nayarit en 2027. La propia Bugarín informó el 2 de octubre que acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, mientras que el Senado aprobó el 29 de septiembre la reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La precisión es importante: Bugarín no ha informado que su ciudadanía estadounidense ya haya quedado cancelada. Lo que confirmó es que comenzó el procedimiento. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la pérdida de la nacionalidad no ocurre automáticamente al presentar una solicitud, sino hasta que esa autoridad aprueba el procedimiento y emite, en su caso, un Certificado de Pérdida de Nacionalidad.

¿Qué dijo Jasmine Bugarín al iniciar el trámite?

Bugarín difundió un video al salir del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, donde explicó que acudió para comenzar formalmente el proceso.

Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense”.

La política de Nayarit señaló que la decisión no representa para ella únicamente un procedimiento jurídico y la relacionó con sus convicciones y su compromiso con México.

Mi lealtad siempre estará con México”.

Hoy inicié el trámite para renunciar a la ciudadanía estadounidense. Reitero que mi lealtad siempre estará con México y mi compromiso, con el pueblo de Nayarit.



Les iré contando cómo avanza este proceso. pic.twitter.com/zNQFI6BxJ3 — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) October 2, 2026

También sostuvo que la soberanía nacional es un principio que debe protegerse y defenderse, y afirmó que México es su patria y que Nayarit representa su compromiso y la razón de su servicio público.

Bugarín concluyó que informará sobre el avance del procedimiento.

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¿Por qué Bugarín tiene ciudadanía estadounidense?

El caso cobró relevancia porque Bugarín nació en Estados Unidos.

Acta de nacimiento de Jasmine Bugarin. (Agencia Reforma)

La legisladora nació el 27 de octubre de 1986 en California. Además, en septiembre de 2013 quedó registrada en el Registro Nacional de Población como persona “nacida en el extranjero”.

El hecho de haber nacido en Estados Unidos no significa por sí mismo que una persona deje de ser mexicana. La Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento, entre otros supuestos, a quienes nacen en el extranjero y son hijos de padre o madre mexicanos nacidos en territorio nacional.

En el caso de Bugarín, la discusión surgió por su participación en el proceso político rumbo a la gubernatura y por la reforma constitucional aprobada recientemente.

¿Ya se aprobó la reforma sobre doble nacionalidad?

Sí, el Senado ya aprobó la reforma constitucional.

El 29 de septiembre, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución en materia de nacionalidad única para el ejercicio de los Poderes Ejecutivos Federal y locales.

Crédito: Pixabay

El Sistema de Información Legislativa registra que el dictamen fue aprobado con 86 votos a favor y 43 en contra en la votación final.

La propuesta establece, entre otros requisitos, que quienes aspiren a:

La Presidencia de la República

Una gubernatura

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si cuentan con otra, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

Sin embargo, la aprobación del Senado no significa por sí sola que la reforma ya esté vigente. Al tratarse de una modificación constitucional, debe continuar el procedimiento correspondiente con las legislaturas de los estados y posteriormente seguir los pasos necesarios para su publicación y entrada en vigor.

¿La reforma obliga a Bugarín a renunciar ahora?

La situación requiere distinguir entre la reforma constitucional y el proceso político de Bugarín.

La reforma aprobada plantea que la renuncia a otra nacionalidad deberá realizarse antes de solicitar el registro como candidata o candidato para los cargos contemplados.

Además, información publicada sobre el proceso de 2027 señala que el nuevo requisito no sería aplicable a esa elección bajo las reglas de entrada en vigor previstas para la reforma.

Por ello, el trámite iniciado por Bugarín no debe presentarse como una prueba de que ya perdió su ciudadanía estadounidense ni como una condición que ya haya sido aplicada formalmente a su eventual candidatura de 2027.

Su decisión tiene también un componente político que ella misma explicó al anunciar el procedimiento.

¿Renunciar a la ciudadanía estadounidense significa perderla de inmediato?

No.

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que una persona que busca renunciar a su ciudadanía debe cumplir un procedimiento formal. Entre los requisitos se encuentra comparecer ante un funcionario consular, completar los documentos correspondientes y prestar el juramento de renuncia en la forma establecida por las autoridades estadounidenses.

La autoridad estadounidense señala además que la pérdida de nacionalidad no se concreta hasta que el Departamento de Estado aprueba la solicitud y emite el Certificado de Pérdida de Nacionalidad.

Por eso, lo que actualmente está confirmado en el caso de Bugarín es:

Acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

Informó que inició el trámite para renunciar a su ciudadanía estadounidense.

Todavía no existe confirmación pública de que el procedimiento haya concluido.

La emisión del documento que acredita la pérdida de nacionalidad corresponde a las autoridades estadounidenses.

¿Qué había ocurrido antes con la nacionalidad de Bugarín?

El debate también surgió porque Bugarín había explicado previamente que realizó trámites ante autoridades mexicanas relacionados con su nacionalidad.

La designación de Jasmine Bugarín en Nayarit pone bajo revisión el requisito de nacionalidad única que analiza el Congreso para quienes aspiren a gobernar un estado. (X @JasminBugarin/Canva)

De acuerdo con reportes publicados durante la controversia, Bugarín había firmado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores una declaración de renuncia a “toda sumisión, obediencia y fidelidad” hacia Estados Unidos para desempeñar cargos públicos en México. Sin embargo, ese documento no equivale necesariamente a la pérdida de la ciudadanía estadounidense ante el Gobierno de Estados Unidos.

La diferencia es relevante porque una declaración realizada ante autoridades mexicanas y la pérdida formal de la ciudadanía estadounidense son procedimientos jurídicos distintos.

El propio Departamento de Estado establece que la pérdida de la nacionalidad estadounidense requiere cumplir las condiciones previstas por la legislación de Estados Unidos y que la determinación final corresponde a esa autoridad.

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