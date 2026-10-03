Ébola en la RDC supera las 4 mil muertes: qué se sabe del virus y por qué este brote preocupa

El brote fue declarado el 15 de mayo de 2026 después de que se identificaran casos de enfermedad por virus Bundibugyo en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC.

La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) ya dejó 4 mil 18 muertes entre 8 mil 300 casos confirmados, de acuerdo con el más reciente balance de las autoridades congoleñas citado por Reuters y AP.

El brote, detectado en mayo de 2026, es causado por el virus Bundibugyo, una especie de ortoebolavirus para la que todavía no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado.

La cifra de fallecimientos representa una letalidad cercana a 48.4% entre los casos confirmados y supera el número de muertes registrado durante el brote de ébola de 2018-2020 en la RDC. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había reportado al 23 de septiembre 7 mil 890 casos y 3 mil 799 muertes, por lo que el nuevo balance refleja un incremento importante en pocos días.

Además del número de casos, las autoridades enfrentan otro problema: el virus se ha extendido a siete provincias y las labores de vigilancia y atención médica se desarrollan en zonas afectadas por inseguridad, desplazamientos de población y dificultades para acceder a servicios de salud.

¿Dónde comenzó el brote de ébola?

El brote fue declarado el 15 de mayo de 2026 después de que se identificaran casos de enfermedad por virus Bundibugyo en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC.

La OMS señala que inicialmente la transmisión estaba concentrada en la zona sanitaria de Mongbwalu, en Ituri, pero posteriormente alcanzó otras regiones. Para el 25 de septiembre, la organización había confirmado transmisión en 63 zonas sanitarias de siete provincias: Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, North Kivu, South Kivu, Sud-Ubangi y Tshopo.

El avance territorial es uno de los elementos que complican la respuesta. La OMS ha señalado que la epidemia ocurre en un contexto de desplazamientos, movilidad de población, inseguridad y acceso limitado a servicios médicos.

¿Por qué este brote es diferente?

No se trata de la misma especie de ébola que predominó en anteriores epidemias de la RDC.

En esta ocasión el responsable es el virus Bundibugyo, una especie del género Orthoebolavirus. Es menos estudiado que el virus del Ébola, también conocido como Zaire, que fue responsable de varios de los brotes anteriores en el país.

La diferencia es importante porque los tratamientos y vacunas desarrollados para el virus Zaire no cuentan automáticamente con autorización o eficacia demostrada contra Bundibugyo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente para la enfermedad causada por el virus Bundibugyo.

¿Por qué puede ser difícil detectar el ébola al principio?

Uno de los problemas es que los primeros síntomas no necesariamente permiten distinguir el ébola de otras enfermedades.

La OMS explica que inicialmente pueden aparecer:

Fiebre.

Cansancio.

Malestar general.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Dolor de garganta.

Posteriormente pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones en la piel. En algunos pacientes también puede producirse sangrado, aunque la OMS aclara que este signo no aparece en todos los casos.

Por eso, los síntomas por sí solos no permiten confirmar la enfermedad. Se necesita una prueba de laboratorio.

La OMS también señala que los primeros síntomas pueden confundirse con enfermedades como malaria, fiebre tifoidea, meningitis y otras infecciones.

¿Cómo se transmite el virus?

El ébola no se transmite simplemente por estar cerca de una persona enferma.

La transmisión ocurre principalmente mediante contacto directo con sangre, secreciones u otros líquidos corporales de una persona infectada, así como con materiales u objetos contaminados.

En el caso del virus Bundibugyo, la OMS también señala que la infección puede comenzar después del contacto con animales infectados y posteriormente pasar de una persona a otra.

El riesgo aumenta especialmente en determinadas circunstancias, como la atención de pacientes sin medidas adecuadas de protección y durante prácticas funerarias que implican contacto directo con personas fallecidas.

¿Una persona puede contagiar antes de tener síntomas?

De acuerdo con la OMS, las personas infectadas no transmiten el virus antes de presentar síntomas.

El periodo de incubación puede ser de 2 a 21 días. Una vez que aparecen los síntomas, la persona puede transmitir el virus mientras exista virus infeccioso en sus líquidos corporales.

¿Existe una vacuna contra este tipo de ébola?

Actualmente no hay una vacuna autorizada específicamente contra el virus Bundibugyo.

Esto no significa que no se estén utilizando vacunas en la respuesta. La OMS informó que está evaluando distintas alternativas y que un grupo técnico recomendó estudiar la vacuna Ervebo, autorizada contra el virus Zaire, dentro de un ensayo clínico para determinar si puede ofrecer protección frente a Bundibugyo.

La diferencia entre ambas especies es importante: no debe asumirse que una vacuna desarrollada para un tipo de ébola funciona de la misma manera contra otro.

¿Existe un tratamiento?

Por ahora, el manejo de la enfermedad por Bundibugyo se basa principalmente en atención de soporte.

Esto incluye, entre otras medidas, la administración de líquidos, corrección de alteraciones de electrolitos y tratamiento de los síntomas y complicaciones que presente cada paciente.

La OMS señala que la atención temprana y el tratamiento adecuado pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.

Al mismo tiempo, se realizan ensayos clínicos para encontrar tratamientos específicos. Uno de ellos, el estudio PARTNERS, comenzó a incorporar pacientes en julio y busca evaluar alternativas terapéuticas contra la enfermedad por virus Bundibugyo.

También se desarrolla un estudio con obeldesivir, un medicamento experimental que está siendo evaluado como profilaxis después de una exposición de alto riesgo, antes de que aparezcan síntomas. AP reportó que el ensayo busca incluir a cerca de mil participantes.

¿Por qué es tan difícil contener el brote?

El problema no es solamente médico.

La OMS ha advertido que la respuesta ocurre en regiones con inseguridad, desplazamiento de población y acceso limitado a servicios de salud. Los ataques contra instalaciones médicas también han dificultado el trabajo de los equipos encargados de identificar casos, localizar contactos y atender pacientes.

A esto se suman problemas logísticos y laborales. AP reportó que trabajadores de primera línea han protestado por falta de pagos, mientras que Reuters informó sobre movimientos de población desde zonas afectadas, una situación que dificulta el seguimiento de personas que pudieron estar expuestas al virus.

La OMS también ha advertido que la detección tardía aumenta las posibilidades de transmisión dentro de hogares, comunidades y centros de salud.

¿El ébola representa un riesgo para otros países?

La situación requiere vigilancia internacional, pero los datos disponibles no indican que exista actualmente una transmisión mundial descontrolada.

En su evaluación de riesgo del 25 de septiembre, la OMS consideró muy alto el riesgo dentro de la RDC, alto para los países que comparten frontera terrestre con el país y bajo para el resto de África y para el nivel mundial. La organización también señaló que, con la información disponible entonces, no recomendaba restricciones de viajes o comercio contra los países afectados.

Durante el brote se han registrado casos relacionados con viajeros o trabajadores humanitarios fuera de la RDC, pero la OMS ha mantenido una vigilancia específica para detectar posibles cadenas de transmisión.

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¿Qué sigue para contener la epidemia?

La respuesta se concentra en detectar rápidamente nuevos casos, aislar a las personas infectadas, identificar y vigilar a sus contactos, mejorar el diagnóstico y proporcionar atención médica temprana.

La investigación de vacunas y tratamientos específicos también se ha convertido en una parte central de la estrategia, debido a que el virus Bundibugyo no cuenta actualmente con las mismas herramientas aprobadas que existen para el ébola causado por el virus Zaire.

Con más de 8 mil 300 casos y 4 mil 18 muertes, el brote ya rebasó la dimensión de epidemias anteriores en la RDC. Sin embargo, las cifras también deben interpretarse considerando que los balances pueden actualizarse conforme aumentan las pruebas, se identifican casos que no habían sido registrados y se reconcilian datos de distintas zonas. La prioridad, de acuerdo con la OMS, continúa siendo detectar los casos lo antes posible y cortar las cadenas de transmisión.