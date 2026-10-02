Qué tan grave es la bacteria Klebsiella pneumoniae, tras muerte de bebés recién nacidos en el IMSS en Durango y Jalisco

El IMSS confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco bebés, pero ha señalado que todavía no se ha establecido que la bacteria haya sido la causa de las muertes. Foto: Especial.

Los recién nacidos que requieren cuidados intensivos se encuentran entre los pacientes vulnerables a las infecciones asociadas con la atención sanitaria.

La Klebsiella pneumoniae es una bacteria gramnegativa que puede colonizar el tracto gastrointestinal y otras mucosas sin necesariamente producir una infección. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es una causa importante de infecciones asociadas a la atención sanitaria y puede afectar especialmente a personas hospitalizadas o inmunocomprometidas. Organización Mundial de la Salud

En Durango, cuatro de los cinco bebés que murieron en la ciudad de Durango se identificó la misma bacteria y en Jalisco, tres recién nacidos también murieron presuntamente contagiados por el microbio en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

El IMSS confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco bebés, pero ha señalado que todavía no se ha establecido que la bacteria haya sido la causa de las muertes.

Las infecciones por esta bacteria pueden producir:

Neumonía.

Infecciones de vías urinarias.

Infecciones del torrente sanguíneo.

Meningitis en determinados casos.

Otras infecciones invasivas.

El riesgo es mayor cuando la bacteria adquiere mecanismos de resistencia a los antibióticos. La OMS señala que las cepas resistentes a carbapenémicos representan un problema porque reducen las opciones terapéuticas disponibles. Organización Mundial de la Salud

Lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre las muertes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió investigar hasta las últimas consecuencias las muertes de recién nacidos ocurridas en hospitales del IMSS de Durango y Jalisco, luego de que en varios de los casos se identificara la bacteria Klebsiella pneumoniae. La relación directa entre el microorganismo y cada fallecimiento continúa bajo investigación.

En Jalisco, el IMSS informó el 2 de octubre que mantiene protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones en la UCIN del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.

El Instituto reportó seis fallecimientos de bebés en esa unidad durante el año, con una infección hospitalaria entre las causas de muerte de esos casos, y anunció una auditoría clínica independiente. IMSS

Sheinbaum calificó la situación como grave y señaló que el director general del IMSS, Zoé Robledo, le entregaría un informe para conocer exactamente qué estaba ocurriendo en los hospitales involucrados.

La postura presidencial se produce mientras las autoridades sanitarias mantienen abiertas investigaciones epidemiológicas, clínicas y, en el caso de Durango, también legales y laborales. En su actualización más reciente, el IMSS informó que busca determinar qué ocurrió en cada caso y si existieron fallas que pudieron evitarse. IMSS

Ante los lamentables hechos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos de la UMAE Hospital de Ginecopediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Jalisco, informo lo siguiente: pic.twitter.com/ZhTA8QLqlX — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 2, 2026

En Guadalajara, el IMSS anunció además una Auditoría Clínica Colegiada Independiente, en la que participarán especialistas externos al Instituto. La revisión deberá determinar si hubo una infección asociada a la atención, si ésta causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos y si existieron fallas evitables. IMSS

¿Cuántos bebés murieron en Durango y qué se sabe de la bacteria?

Entre el 1 y el 19 de septiembre, la UCIN del Hospital General de Zona No. 1 de Durango atendió a 11 recién nacidos en condiciones graves. Seis fueron dados de alta y cinco fallecieron.

De los cinco bebés fallecidos, cuatro dieron positivo a Klebsiella pneumoniae. El quinto no presentó la bacteria en los estudios realizados. El IMSS ha mantenido la investigación para determinar el vínculo entre el microorganismo y los fallecimientos.

Las muestras relacionadas con los casos fueron enviadas a Ciudad de México para realizar una secuenciación genética, con el objetivo de conocer las características de la bacteria y establecer si existe relación entre los casos. Además, el IMSS informó que los cultivos ambientales realizados hasta entonces no habían detectado el microorganismo.

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permaneció cerrada a nuevos ingresos mientras continuaban los análisis y la vigilancia epidemiológica. El Instituto también informó que colaboraría con la Fiscalía General de la República a partir de las denuncias presentadas por familiares.

¿Qué ocurrió con los bebés en Guadalajara?

El IMSS informó que durante 2026 han nacido 2 mil 695 bebés en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente y que 552 ingresaron a terapia intensiva.

La unidad cuenta con 32 cunas y recibe a recién nacidos en condiciones críticas, incluidos bebés prematuros y de muy bajo peso. El Instituto señaló que durante el año se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias y que, en seis bebés que fallecieron, una de esas infecciones aparece entre las causas de muerte. IMSS

Ante los casos, el IMSS anunció cuatro medidas:

Auditoría clínica independiente con especialistas externos al Instituto.

con especialistas externos al Instituto. Separación temporal del director del hospital y del jefe de la UCIN mientras se realiza la auditoría.

del director del hospital y del jefe de la UCIN mientras se realiza la auditoría. Investigación epidemiológica a cargo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

a cargo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Creación de un Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los Recién Nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del país. IMSS

La investigación también contempla análisis de laboratorio, cultivos de los microorganismos identificados, limpieza y desinfección exhaustiva, delimitación de áreas críticas y supervisión de las condiciones de higiene.

¿Cuándo la bacteria Klebsiella puede ser peligrosa?

Los recién nacidos que requieren cuidados intensivos se encuentran entre los pacientes vulnerables a las infecciones asociadas con la atención sanitaria. En el caso de Klebsiella pneumoniae, la OMS la identifica entre las bacterias que pueden provocar infecciones hospitalarias, particularmente en pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Organización Mundial de la Salud

Sin embargo, la presencia de la bacteria en una muestra no demuestra por sí sola que haya causado un fallecimiento. En los casos de Durango, el propio IMSS ha señalado que esa relación todavía debe establecerse mediante la investigación clínica, epidemiológica y microbiológica.

¿Cómo se transmite Klebsiella en los hospitales?

Klebsiella pneumoniae puede encontrarse en el organismo de personas que no presentan una infección. En entornos sanitarios, la transmisión puede estar relacionada con el contacto con personas colonizadas o infectadas y con superficies o dispositivos contaminados.

La OMS señala que la prevención y control de infecciones en hospitales requiere medidas estándar y específicas de transmisión, vigilancia microbiológica y capacidad para identificar rápidamente cepas resistentes. Organización Mundial de la Salud

Por ello, ante un posible brote hospitalario se realizan cultivos, análisis microbiológicos, vigilancia epidemiológica y medidas de control para limitar una posible transmisión.

¿Cómo se trata una infección por Klebsiella pneumoniae?

El tratamiento depende del sitio de la infección, del estado clínico del paciente y, especialmente, de la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos. No existe un único medicamento que pueda utilizarse para todos los casos.

La resistencia antimicrobiana puede hacer que determinadas opciones de tratamiento dejen de ser eficaces. La OMS advierte que Klebsiella pneumoniae resistente a antibióticos de última línea puede limitar considerablemente las alternativas disponibles. Organización Mundial de la Salud

Por esta razón, la elección del tratamiento requiere valoración médica y pruebas microbiológicas que permitan conocer qué antibióticos pueden actuar contra la cepa identificada.

¿Qué sigue en las investigaciones de Durango y Jalisco?

En Durango, continúan las investigaciones para establecer el origen de la bacteria, su relación con los casos y las circunstancias de cada fallecimiento. Las muestras fueron sometidas a análisis genéticos y el IMSS mantiene colaboración con las autoridades judiciales.

En Jalisco, el IMSS puso en marcha una auditoría clínica independiente y una investigación epidemiológica. Los microorganismos identificados serán analizados por el InDRE para determinar el origen de los brotes y su posible relación con los casos. IMSS

El IMSS señaló que las conclusiones de la auditoría serán comunicadas primero a las familias y que, si se confirma alguna falla, habrá reparación. IMSS