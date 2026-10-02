Gobierno de EEUU advierte sobre las consecuencias de renunciar a su ciudadanía y los trámites requeridos para los políticos en México que buscan un cargo público

Formulario de renuncia a la ciudadanía de EEUU junto a un pasaporte estadounidense y tarjetas de residencia permanente. | Magnific, IA

La modificación a la Constitución restringe la titularidad del Ejecutivo a mexicanos por nacimiento de forma exclusiva, obligando a renuncias formales ante el gobierno.

MÉXICO.- El Congreso de la Unión aprobó una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la nacionalidad mexicana por nacimiento y de forma única como un requisito indispensable para aspirar a la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A raíz de esta medida, las autoridadEmbghes diplomáticas de EEUU reiteraron que el proceso para desprenderse de la ciudadanía estadounidense es un procedimiento riguroso, costoso e irreversible.

La Cámara de Diputados avaló el dictamen con 344 votos a favor el 22 de septiembre, mientras que el Senado hizo lo propio el 29 de septiembre con 86 votos. La norma entrará en vigor tras su aprobación en la mayoría de los congresos locales y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, aplicando a partir de los procesos electorales de 2028 y 2030. Quienes busquen competir por dichos cargos deberán renunciar formalmente a cualquier otra nacionalidad antes de su registro.

La Cámara de Diputados avaló el dictamen con 344 votos a favor el 22 de septiembre, mientras que el Senado hizo lo propio el 29 de septiembre con 86 votos. Foto: Especial (SCJN)

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¿Qué advierte EEUU sobre la renuncia a su ciudadanía?

La Embajada de EEUU en México y el Departamento de Estado de dicho país advierten que la pérdida de la ciudadanía es un acto deliberado que no se puede revertir una vez concluido. El trámite no es automático ni se limita a una declaración pública en México.

Para formalizar la renuncia ante las leyes estadounidenses, el interesado debe acudir en persona a una entrevista presencial con un oficial consular en la embajada o un consulado, realizar el Juramento de Renuncia y pagar los derechos correspondientes. La revisión y expedición del Certificado de Pérdida de Nacionalidad por parte del Departamento de Estado puede demorar varios meses. Asimismo, organizaciones como The American Society of Mexico aclaran que el proceso exige que el país de origen acepte formalmente la condición del ciudadano.

¿Cuáles son los riesgos migratorios y legales?

El Gobierno de EEUU detalla que al renunciar a la ciudadanía, la persona pierde todos los derechos y protecciones vinculados a esa nación, enfrentando consecuencias inmediatas:

Necesidad de visa: La persona pasa a ser considerada extranjera y requerirá obligatoriamente una visa para ingresar a EEUU. Si la autoridad consular se la niega, no podrá entrar a ese territorio.

La persona pasa a ser considerada extranjera y requerirá obligatoriamente una visa para ingresar a EEUU. Si la autoridad consular se la niega, no podrá entrar a ese territorio. Riesgo de apatridia: Se requiere que la persona posea previamente otra nacionalidad; de lo contrario, quedará apátrida, sin pasaporte ni protección de ningún gobierno para viajar.

Se requiere que la persona posea previamente otra nacionalidad; de lo contrario, quedará apátrida, sin pasaporte ni protección de ningún gobierno para viajar. Obligaciones pendientes: Prestar el juramento de renuncia no exonera al individuo de deudas fiscales acumuladas, compromisos de servicio militar ni de posibles enjuiciamientos por delitos cometidos previamente.

El trámite no es automático ni se limita a una declaración pública en México. Foto: Archivo

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¿A quiénes afecta la reforma constitucional en México?

La restricción constitucional aplica exclusivamente para aspirantes a la Presidencia de la República, las 32 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No elimina la doble nacionalidad para la población general, la cual continúa protegida por el artículo 37 de la Constitución, ni afecta a la ciudadanía común.

Tampoco abarca de manera general a cargos como senadurías, diputaciones o alcaldías. Quienes resulten electos bajo la nueva norma tendrán prohibido adquirir otra nacionalidad durante su encargo, usar pasaportes extranjeros, solicitar protección diplomática de otros países o ejercer derechos políticos en el exterior.