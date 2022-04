YosStop se comprometió con su novio Gerardo: "Y que le digo CHI"

MÉXICO.- La tarde del pasado 26 de abril Yoseline Hoffman, conocida como YosStop se comprometió con Gerardo González, con quien tiene una relación desde hace diez años. Por medio de su cuenta de Instagram, la youtuber anunció a sus seguidores que tenía una noticia muy importante que darles y les pidió que adivinaran de qué se trataba.

Entre suposiciones sobre la publicación de su libro o la adopción de una nueva mascota, la joven terminó con la incertidumbre más tarde, cuando publicó el video de la propuesta en el que se puede ver a Gerardo arrodillándose ante ella pidiendo su mano. El jardín en el que la pareja se comprometió estaba adornado con pétalos de rosas y varias fotografías de ellos, así como de un mariachi que puso románticos temas a la ocasión.

“Y que le digo: CHI. Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años, hoy volteo a ver hacia atrás y digo wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todo juntos, pero no es suficiente, aún nos falta mucho más. Tú me enseñas todos los días lo que es el verdadero amor en sus miles de formas distintas y cero convencionales, te amo demasiado Gerito. EADMV”, escribió la influencer.

Por su parte, el músico también compartió una fotografía al lado de Yoseline una vez que ella aceptó la propuesta y le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram. “Jamás voy a olvidar tu cara cuando dijiste: ‘Sí’. Me generó una sobredosis de emociones de amor por ti. A pesar de mi nerviosismo que hizo que se me olvidara mi ‘speech’ premeditado y mi respiración me dificultara decir las palabras que quería decirte… sé que entendiste perfecto lo que te quería decir. TE AMO”, escribió Gerardo.

Entre los comentarios del video que tiene más de 300 mil likes destacan las felicitaciones de otros famosos influencers como Brenda Zambrano, Gret Rocha y Daniela Rueda. “Qué bonito que puedan disfrutar de un amor tan incondicional! Felicidades”, “Que Dios les multiplique las bendiciones”, “Todo el amor del mundo para los dos” y “Bienvenida al club de las casadas jeje” son algunos de los comentarios del video.

Yoss en prisión

La relación de la pareja logró mantenerse incluso tras haber pasado cerca de medio año separados a causa del arresto de Yoss. La influencer fue encarcelada en el centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla por los cargos de posesión y difusión de pornografía infantil.

La youtuber reconoció en uno de sus vídeos haber visto la grabación de la agresión sexual a Ainara Suárez, a quien culpó de la violación que sufrió, además de llamarla “put*”. Luego de una serie de sanciones que incluyeron un pago por reparación de daños y un cambio radical en el contenido de la influencer, Yoss está recuperando su carrera en Internet con un enfoque distinto y, con su futuro matrimonio, está por entrar a una nueva etapa en su vida.