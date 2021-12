"Eres mi ángel": Así fue el reencuentro entre YosStop y su novio tras salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue durante la semana pasada que Yoseline Hoffman, conocida en redes sociales como YosStop, obtuvo su libertad luego de pasar cinco meses recluida en el penal Santa Martha de Acatitla por los delitos de posesión y difusión de pornografía infantil.

Dichos cargos en su contra fueron presentados por la joven Ainara Suárez, quien denunció a la influencer por su video "Patética Generación", en el cual Yoss presuntamente insulta a la entonces menor de edad que sufrió de abuso sexual entre varios agresores.

Sin embargo, la youtuber logró salir de la cárcel al llegar a un acuerdo con la joven de 19 años, quien comentó que decidió darle "una segunda oportunidad" a YosStop, pues su objetivo se había cumplido y sabía que la prisión no era la única condena.

Además de admitir que lo único que quería era obtener justicia por lo que sufrió y hacer que su historia fuera escuchada por otros, ya que considera que hay más mujeres que sufrieron de lo mismo y nadie hace algo por ellas.

Una vez que Yoseline Hoffman obtuvo su libertad, compartió con sus seguidores de redes sociales qué es lo que haría ahora que salió de prisión, por lo que explicó cuáles eran sus proyectos a futuro. Aunque lo pirmero que haría sería tomar un descanso de todo y aprovechar el tiempo perdido con sus seres queridos, entre los que destacaron su mamá, amistades y su pareja, Gerardo González.

Para demostrar lo mucho que extrañó a sus personas cercanas, la influencer compartió un emotivo video en Instagram del momento exacto en el que se reencuentra con su novio, quien la esperó afuera de la casa con un ramo de flores para luego abrazarla y expresarle lo mucho que la amaba.

Mi novio hermoso y precioso que estuvo siempre al pie del cañón ayudando con todo, se quedó a cargo de todo y además siempre fue a visitarme y llevarme todo lo que necesitaba, jamás me falló ni un solo día, él es mi ángel y además es el hombre que más amo en este mundo", se lee al inicio de la publicación.

Además, YosStop agradeció a su pareja Gerardo por todo lo que hizo por ella durante estos cinco meses que permaneció en el penal y expresó su felicidad de poder estar juntos nuevamente luego de tantos meses separados. "Espero quedarme en tus brazos para siempre. Te amo un chi**o. Eres mi ángel", fue como concluyó Yoseline.

El video que se publicó hace tan solo una hora no tardó en viralizarse entre los stoppers, como se hacen llamas los más fieles seguidores de Hoffman, quienes también llenaron la publicación de tiernos comentarios en los que aplaudían el amor incondicional de la pareja y expresaron su alegría de que su youtuber favorita por fin había logrado obtener su libertad.

"Sentí la emoción de ambos", "Qué bonito", "Me alegra que hayas salido", "Amor bonito", "El verdadero amor", "Te lo mereces", "Me alegra tu salida, eres una mujer sumamente increíble", "No cualquiera se queda en las malas y las peores. Me encanta el amor que hay entre ustedes", fueron tan solo algunos de los comentarios.