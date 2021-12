"Perdí mi libertad": YosStop revela cuáles son sus proyectos luego de salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos minutos que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, publicó un video en sus redes sociales para hablar sobre sus próximos proyectos luego de conseguir su libertad, pues la joven estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por poco más de cinco meses.

Al inicio del clip, la influencer comentó que jamás se hubiera imaginado que perdería su libertad en un centro de reclución, en donde admite que vivió una "catársis total", la cual poco a poco comenzará a hablar con sus stoppers, como se hacen llamar sus más fanáticos, sobre lo que vivió y aprendió durante su estancia en la cárcel.

Sin embargo, lo más importante para ella era hablar sobre lo que planea hacer después de su salida, lo primero sería retomar sus estudios de psicología que se vieron interrumpidos por cinco meses.

Para luego hablar que seguiría con el podcast que tiene junto a su novio Gerardo González, "Somos Dos", además de revelar que continuaría con la planeación del lanzamiento de su ropa de ejercicio casual, del cual ya había comentado hace un tiempo atrás.

Como parte de su 'nueva vida', Yoseline expresó que estaba muy emocionada por subir videos sobre prácticas de yoga, y es que explicó que este ejercicio le ayudó bastante mientras se encontraba en el penal por ser una herramiento que "le ayudó a sobrevivir" y, por ello, quería compartirlo con todos sus seguidores.

Asimismo, la influencer comentó que no dejaría atrás su proyecto de "Una mujer en la cárcel", con el que YosStop busca darle voz e importancia a las historias de las reclusas que no tienen un medio para dar a conocer su vida, aprendizajes e historia. "Quiero ayudar a mujeres de la cárcel a amplificar su voz. Y de todas las cárceles del mundo, no solo las de México", reveló.

Cabe recordar que una de las condiciones para que Hoffman obtuviera su libertad era que tenía que tomar diferentes cursos sobre violencia de género, colectivos feministas, entre otros, por lo que la youtuber expresó que estaba ansiosa por aprender sobre estos temas para luego subir contenido relacionado a lo estudiado: "Son videos que me emocionan bastante porque de verdad me gusta mucho aprender y quiero compartirles lo que aprenda".

¿Qué pasará con su canal de Youtube?

Casi al finalizar el video publicado en Instagram, YosStop explicó que su canal tendría un cambio radical sobre el contenido que sus suscriptores estaban acostumbrados, ya que ahora tendría "una reestructuración" al no contar con críticas deconstructivas, sino todo lo contrario.

Va a cambiar de perspectiva, ya no va a haber críticas destructivas, a partir de hoy todo va a ser constructivo, todo lo que aporte, todo lo que sume, todo lo que ayude", expresó.

Pese a los grandes proyectos que tiene en mente Yoseline, reveló que lo primero que deseaba hacer era descansar y priorizar su recuperación luego de estar presa por cinco meses, por lo que tomaría un "break" de redes sociales y aprovechar el tiempo para estar con sus seres queridos, familia, amigos y pareja.

Además, agregó que quería disfrutrar de su libertad y retomar su salud física, así como trabajar en su salud mental. "Quiero valorar como nunca todo lo que daba por sentado, porque nada es para siempre y todo puede cambiar de un momento a otro".

Luego de que obtenga este descanso y se sienta plena, YosStop explicó que daría entrevistas a diferentes medios de comunicación para dar su versión de los hechos y explicar su proceso.

Para terminar, Yoseline Hoffman agradeció a todas las personas que le mostraron su apoyo y cariño incondicional en este tiempo tan difícil para ella, pero que está bastante agradecida con sus seguidores por demostrarle "la fuerza del amor" y que está dispuesta a regresarlo a cada uno de ellos.