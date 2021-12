YosStop: Los miles de dólares que estaría cobrando la influencer por la “exclusiva” de su salida de la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la polémica salida de prisión de YosStop, el pasado 30 de noviembre, aseguran que la influencer y su equipo de trabajo están ofreciendo a los medios, material exclusivo sobre su salida de la cárcel, a cambio de unos cuantos miles de dólares.

Y es que la youtuber habría llegado a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez, la joven de 19 años de edad, que en marzo pasado la denunció por posesión y distribución de pornografía infantil, delito por el cual fue arrestada en junio y fue encarcelada por más de cinco meses.

Entre el acuerdo que tuvo con la víctima, YosStop tendría que reparar el daño con una remuneración económica, y tal parece que la hermana menor de Ginny Hoffman se está queriendo completar para resarcir el daño, porque aseguran que está cobrando una fuerte cantidad de dinero por información “extra” sobre su salida de prisión.

En su columna Sin Lisonja, el periodista Ale Kaffie aseguró que la publirrelacionista de YosStop es la que está ofreciendo el trato a distintos medios y pide 75 mil dólares por material inédito de la mujer, de 31 años de edad, y detalles de cuando salió del penal de Santa Marta Acatitla, de la Ciudad de México.

¡Qué carera! Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop está pidiendo 75 mil dólares, sí leyó bien 75 mil dólares, por la exclusiva de su salida de la cárcel. La youtubera, a través de su publirrelacionista, anda ofreciendo tal entrevista exclusiva a cambio del precio arriba mencionado”, escribió Kaffie.

El especialista en espectáculos detalló que el precio incluye imágenes exclusivas, grabadas por el propio equipo de YosStop, del momento en que esta sale del reclusorio, de cuando es trasladada a su casa y se reencuentra con su madre.



¿Habrá quien compre el material de YosStop?

Tras la revelación de Alex Kaffie, en redes sociales se empezaron a cuestionar sobre si verdaderamente habrá interesado en dichas imágenes, ya que existen videos y fotos de cuando sale, cuando llega a su casa y se reencuentra con su madre, quien cumplió años ese mismo día y dice que el mejor regalo que pudo haber tenido es que su hija estuviera con ella.

Las fotos fueron publicadas por la misma YosStop; además, también compartió el recibimiento que le dio su novio y su familia, con un letrero de “Bienvenidos”, un pastel, flores y globos.

Algunos medios también publicaron las primeras declaraciones de la infleuncer al salir de prisión, en el que expresó cómo se sentía al respecto, después de estar privada de la libertad por tanto tiempo.

"Estoy feliz porque ya estoy libre. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge ir a mi casa. Muchas gracias por apoyarme”, apuntó.



¿Por qué detuvieron a YosStop?

Fue en marzo pasado que Ainara Suárez, de 19 años de edad, denunció a YosStop por haberse burlado de ella en su canal de YouTube, después de que fue abusada sexualmente por cinco jóvenes, a quienes también denunció.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la acusó de posesión y distribución de pornografía infantil, al replicar el audio del video que los presuntos violadores tomaron al momento de cometer el delito.

En junio fue arrestada y recluida al penal de Santa Martha Acatitla, y fue vinculada a proceso; tras cinco meses de investigación, la Fiscalía autorizó por tres años la suspensión del proceso en contra de YosStop.

Esto fue, porque los abogados de la joven llegaron a un acuerdo con los representantes de Ainara y lograron que la Fiscalía reclasificara el delito de posesión y distribución de pornografía infantil, a discriminación.

La sanción que se le impuso a YosTop consiste en otorgar bienes materiales, pagar cierta cantidad económica, no contactar a la víctima por ningún medio, hacer una disculpa pública y no volver a expresarse de manera denigrante, insultante y humillante hacia ninguna persona.