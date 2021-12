“Estoy feliz porque ya estoy libre”: YosStop llega a su casa tras su salida de prisión y así la sorprendieron

CIUDAD DE MÉXICO.- La influencer Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, se dijo estar muy feliz por estar libre, después de que salió anoche del penal de Santa Martha Acatitla, donde estaba recluida por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil.

Fue alrededor de las 21:50 horas, horario Ciudad de México, que la youtuber salió de prisión, después de cinco meses desde que fue detenida tras una denuncia que puso Ainara Suárez en su contra, en marzo pasado.

Momentos de gloria fueron lo que habría vivido Yoseline después de volver a experimentar la libertad al lado de su novio Gerardo, quien la esperaba con un arreglo floral a la salida del penal.

Estoy feliz porque ya estoy libre. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge ir a mi casa. Muchas gracias por apoyarme”, expresó la joven, de 31 años de edad.