Kunno pide empatía para YosStop y Rix: "Todos somos humanos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante este fin de semana, el creador de contenido volvió a llamar la atención de los medios de comunicación por presentarse inesperadamente en el Coca-Cola Flow Fest, y es que una vez que Kunno apareció en el escenario, el público demostró su desagrado y comenzaron a gritarle algunos insultos.

Ahora, el tiktoker se envolvió en una nueva polémica al pedir a los internautas que tuvieran más empatía con otros influencers, específicamente YosStop y Rix, ya que asegura que todos son humanos y pueden cometer errores.

En una entrevista para el canal de Youtube El Tag Show de Gipsy, el famoso de redes sociales habló de diversos temas y entre ellos destacaron los comentarios negativos y el hate por parte de algunos usuarios, y es que en los últimos meses varias personas lo han estado criticando desde que Kunno se definió a sí mismo como un artista y celebridad.

Ha sido parte de aprender, trato de tomarlo todo con humor y de una manera en la que me puede retroalimentar [...] Yo estoy muy concentrado en mi carrera, la vez que yo me rompí en redes sociales fue por mi familia, pero yo todo super bien ‘así como jabón se me resbala’”, expresó.