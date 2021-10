Critican a Kunno en redes sociales por comentario arrogante

MÉXICO.- TikTok ha funcionado como una gran plataforma para varios usuarios que permitieron que se convirtieran en figuras públicas, tal es el caso de Kunno, quien volvió tendencia la caminata de "4K" con la que ganó bastante fama en las redes sociales e incluso formó parte de la pasarela en Fashion Week.

Y aunque cuenta con una gran cantidad de seguidores que lo apoyan, también hay varios usuarios que suelen tacharlo de arrogante, creído o grosero por ciertos chistes que ha hecho en sus videos, además de los últimos comentarios que dijo durante alguna de sus entrevistas.

Fue durante su participación en el canal de Youtube alofokeradioshow que Kunno expresó su opinión que rápidamente ocasionó controversia y disgusto entre los internautas, pues creyeron que había cruzado la raya con su característica actitud que no suele agradar a todos. Y es que el regio comentó que lleva dos años como creador de contenido y ya está incursionando en el mundo musical, pero todo comenzó con su baile que se volvió viral con la canción de "4K".

“Yo no hacía nada en TikTok, hacía cosas en Instagram, pero era personal. Pero cuando hice mi primer TikTok fue una caminata para un video viral en Estados Unidos y mi primer TikTok llegó a 50 mil likes, lo que para mí en ese tiempo era viral”, comenzó a contar.

Pero lo que más intrigaba a los presentadores del programa era sobre uno de sus momentos más criticados, pues Kunno comenzó a vender saludos a sus seguidores. Ante esto, el joven comentó que lo hizo con buenas intenciones.

Yo lo había visto de la manera en que a diario yo veo mensajes de mamás que me escriben que sus hijas se quieren morir si no es por mí. Yo tenía un seguidor mío que se llama Santi y que falleció de una enfermedad, pero no se dejaba revisar por las enfermeras si no les enseñaban mis tiktoks”, narró el influencer.

En la entrevista todo parecía ir bien, hasta que uno de los entrevistadores le preguntó a Kunno sobre cuáles eran algunos trucos que hizo para volverse famoso, lo que desató todo tipo de críticas por la respuesta que dio el creador de contenido, ya que respondió que desde su perspectiva, él ya es una celebridad.

“Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”, declaró durante la emisión del programa. Una vez que se viralizó este fragmento de la entrevista, varios internautas comenzaron a criticar a Kunno por resaltar que era una persona bastante arrogante y un ego demasiado elevado.