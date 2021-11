Desde la cárcel, Yosstop felicita a su padre

MÉXICO.- Desde la cárcel, la youtuber YosStop celebra el cumpleaños de su papá dedicándole un mensaje en sus redes sociales, donde declara que la gente a su alrededor piensa que ya enloqueció por ponerse a platicar con él del diario, pues su padre falleció hace tiempo.



"Para mí nunca dejarás de cumplir años porque se suman los años que te sigo llevando en mi corazón y en mi mente. He platicado mucho contigo últimamente, aunque tal vez si alguien me observara pensaría que ya enloquecí. No sabes cuánto bien me han hecho esas pláticas, pensamientos, recuerdos y el simple hecho de que te sienta aquí cerquita de mí", escribió la influencer.

En el mensaje de YosStop, que publicó con ayuda de su novio Gerardo González, también comparte que siente cierto remordimiento por no haber expresado lo que sentía por su padre cuando aún vivía, pero ahora que ya salió "de la cárcel mental" que tenía, lo quiere gritar a los cuatro vientos.



"La otra vez me quedé pensando si en algún momento de mi vida te dije que te amaba y creo que no, creo que siempre te dije que te quería mucho y se me llenaron de lágrimas los ojos, no porque me arrepienta porque estoy segura de que sabías que te amaba y lo sentías, sino porque algo en mí no me lo permitía, no me permitía decirle 'te amo' a casi nadie. Y ahora eso ha cambiado, he salido de una cárcel mental más, te amo papá y te extraño", expresó la youtuber.

Cinco meses en psisión

Yoseline "N" sigue en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, después de que una jueza ordenó el pasado mes de septiembre ampliar más el término sobre la investigación por el delito de pornografía infantil por el cual es acusada, para recabar más pruebas y se realicen otras diligencias.

La Fiscalía de la Ciudad de México arrestó a YosStop el pasado 29 de junio tras la denuncia que la joven Ainara Suárez presentó en su contra por reproducir, almacenar y publicitar un video en el que se mostraba la violación en grupo que Suárez sufrió en una fiesta, en mayo de 2018, cuando tenía 16 años.