Ryan Hoffaman visita a Yosstop en la cárcel

MÉXICO.- Yosstop continúa recluida en el penal de Santa Martha Acatitila luego de que la arrestaran el pasado 29 de junio por el delito de almacenar y difundir pornografía infantil en agravio a una menor de edad. Desde que la aprehendieron no había sido visitada por su hermano, Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, hasta este jueves 28 de octubre.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber compartió una fotografía de la que fue la última visita que recibió en el penal femenil. En la imagen se puede ver a Ryan acompañado de dos mascotas mientras posa al lado de un "bote hecho en el bote", como dice Yoss, el cual es una de las muchas manualidades que ha hecho la youtuber en la cárcel.

“Un bote hecho en el bote para Rayito que no había venido a verme al bote", escribió al principio de la extensa descripción. En seguida aclaró que su hermano no había ido a verla porque ha estado recibiendo mucho acoso, además de que la actual pandemia también complicó que pudiera salir de su casa.

"Sólo permitían una sola visita y luego pues él necesitaba continuar con lo que tenía programado en su vida. Y la realidad es que yo NO soy su responsabilidad", se lee en su mensaje. Después reflexionó sobre la relación que tiene con su hermano y afirmó que sigue aprendiendo a sanar su relación con él.

Dijo que a pesar de tener personalidades muy distintas, lo acepta y quiere como es.

"Quizá no hemos tenido la relación de hermanos que hubiéramos querido, pero hoy reconozco nuestras diferencias y acepto lo que es, lo acepto a él con todas sus virtudes y sus defectos, porque a pesar de tratar de alejarlo de mi vida en repetidas ocasiones, es alguien que me importa, a quien quiero y me duele. Hoy abrazo ese dolor y lo acepto" sin expectativas, dijo.

¿Cómo está Yoss?

Finalmente le comentó que en la manualidad hay un sol bordado porque se acuerda de él con la canción “Rayando el sol”, de Maná. Por su parte, Rayito también hizo una publicación hablando de la visita y diciendo cómo se encuentra su hermana.

"La verdad la vi bien, un poco más delgada de lo normal, pero la vi sana y tuvimos la oportunidad de platicar un muy buen rato, reflexionamos sobre muchas cosas en nuestra relación de hermanos y nos dimos un fuerte abrazo". Espero que pronto pueda estar con nosotros, escribió.

"Me regalo este bote desde el bote (como ella me lo dijo), la verdad es de los mejores regalos que me han dado", agregó. En un video mostró el bote y parece estar bordado con una especie de cuerda con la que Yoss formó hojas de marihuana en los costados y un sol de cada extremo. La youtuber seguirá en el penal femenil mientras continúa la investigación en su contra.