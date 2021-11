"Un cumpleaños lleno de amor": YosStop le envía tierno regalo a su novio desde prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace más de tres meses que YosStop está pasando sus días en el penal de Santa Martha Acatitla luego de ser vinculada a proceso por las declaraciones en su contra por parte de Ainara Suárez, quien presentó cargos por posesión y difusión de pornografía infantil.

Desde entonces, Yosseline "N" fue aprehendida por las autoridades mientras se encontraba haciendo yoga en su domicilio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, a partir de esta suceso, la joven intenta mantenerse en comunicación con sus millones de seguidores en redes sociales a través de mensajes que comparte gracias a Gerardo González, su novio.

A partir de sus publicaciones, varios de sus fans aseguran que la vlogger ha cambiado su personalidad y ahora es una persona totalmente nueva, pues YosStop ha mostrado cómo vive sus días en prisión: leyendo libros de reflexión que la ayudan a sobrellevar estos duros momentos, además de expresar que quiere hacer algo por las mujeres con las que convive en el penal, por lo que abrió una cuenta alterna en donde publica diferentes cartas de las internas para conocer sus historias de vida.

La joven también admitió que ahora valora la vida desde otra perspectiva, por lo que ya no se preocupa por temas físicos o por mostrar una vida falsa en sus redes, además de confesar que ya no planea involucrarse en asuntos frívolos. Lo que desató todo tipo de críticas de algunos usuarios por creer que siempre ha sido déspota con otros y ahora quiere mantenerse al margen.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de haters que tiene, Yoss "N" también cuenta con sus fieles seguidores que se mantienen pendiente de su actualizaciones como su hermano Rayito, su madre, sus stoppers, y su novio Gerardo González, quien es el encargado de manejar sus cuentas personajes.

Ahora, la pareja de YosStop celebró recientemente us cumpleaños 36 y recibió un inesperado, pero conmovedor regalo por parte de su pareja. Pese a que no pueden estar juntos por las circunstancias, el joven agradeció el detalle y comentó que no se sentía muy seguro de querer compartirlo con los demás. Sin embargo, al apreciar el detalle de su novia por hacerlo sentir "que siempre está con él", quiso difundir el mensaje.

"Nunca me ha gustado festejar mucho mis cumpleaños y este obviamente no sería la excepción, de hecho le había dicho a Yoss que no hiciéramos esta publicación pero recibí un regalo que me hizo sentir que siempre está conmigo", se lee al inicio de la imagen.

Por su parte, la influencer expresó que se sentía agradecida por celebrar el cumpleaños del amor de su vida, y aunque no pueda pasarlo a su lado, expresa que siempre estará en su corazón y pensamiento.

Hoy celebro que hace 36 años nació el hombre que más he amado en mi vida, hoy agradezco tu existencia, hoy agradezco haberte conocido, hoy agradezco todos los momentos a tu lado, hoy los valoro más que a todo el oro o dinero del mundo", escribió Yosseline "N".

Para terminar la publicación, la vlogger redactó lo mucho que ama a Gerardo González y que, aunque no sea un día feliz o divertido, es un cumpleaños lleno de amor y que pronto volverán a estar juntos para disfrutar del tiempo que les quede. "Pronto te festejaré quedándome todo el tiempo a tu lado sin que nada ni nadie nos pueda separar. Te amo infinitamente, porque mi amor por ti no tiene límites y cada día crece más".

Dichas palabras conmovieron a todos los usuarios de Instagram y hubo quienes expresaron que se notaba que era un amor bastante inmenso y sincero. Incluso el hermano de YosStop comentó que "olía a boda" y varios internautas coincidieron en ese pensamiento.