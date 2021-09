YosStop realiza manualidad a su novio: 'Un bote desde el bote'

MÉXICO.- La youtuber Yosseline "N", conocido como YosStop, está a punto de cumplir tres meses en la cárcel luego de ser acusada por delito de pornografía infantil al difundir en redes el video íntimo donde presuntamente se muestra el abuso sexual contra la joven Ainara Suárez. La víctima en ese momento estaba alcoholizada y tenía 16 años, por lo que buscó justicia y de momento se han logrado capturar a algunos de sus agresores.

Desde entonces, la influencer se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla donde ha 'aprovechado' su estancia para crear diversas manualidades que dedica a sus fans, familia y ahora a su novio Gerardo González, quien compartió el reciente regalo que YosStop realizó para él, además de una carta personal en la que le agradece públicamente por ser 'la mejor persona del mundo'.

En las últimas semanas la creadora de contenido ha sorprendido a sus 'stoppers', como se hacen llamar sus fieles seguidores, por la gran creatividad al momento de realizar sus manualidades, pues la joven fabricó un bote de rafia, que anteriormente también había hecho uno para su mamá de color blanco con corazones azules.

La manualidad que YosStop hizo para su novio forma parte de los talleres que la prisión otorga en su interior, por lo que Gerardo González, quien se ha encargado de manejar las redes sociales de Yoss "N", compartió con los seguidores el gran bote y la tierna carta.

En la visita pasada a Yoss me dió este “REGALAZO” y una cartita para compartir con ustedes. He de confesar que siento raro hacer esta publicación que habla de mí, sin embargo también les confieso que a pesar del cansancio y desesperación, existe muchísimo amor de por medio que es el verdadero combustible que me motiva día a día", se lee al inicio de la publicación.