YoStop recibe cartas de sus fans en la cárcel

MÉXICO.- La influencer Yosseline “N”, conocida como YosStop, recibió varias cartas por parte de sus fans mientras se encuentra reclusa en el penal de Santa Martha Acatlita, luego de ser vinculada a proceso por delitos relacionados a pornografía infantil.

A pesar de que lleva casi tres meses en la cárcel, la youtuber ha intentado mantenerse activa con sus seguidores, incluso ha compartido algunos mensajes de agradecimiento a través de divertidas manualidades o extensas cartas. Esto con ayuda de su novio Gerardo González, quien de momento maneja sus redes sociales.

Fue el día de ayer que en la cuenta personal de YosStop se publicó una fuerte imagen con una gran descripción sobre las emociones que experimenta la influencer por las muestras de apoyo que sigue recibiendo por parte de sus ‘stoppers’, como se hacen llamar sus fans.

Stoppers: Me han podido leer algunas de las cartas que me han mandado pero me encantaría poder leerlas TODAS en físico una y otra vez, lamentablemente no puedo por ahora (les prometo que lo haré). Sin embargo quiero decirles que sus palabras me hacen TANTO bien, tanto que no se imaginan. Son increíbles las palabras y las historias tan bonitas que me comparten y me hacen parte de su vida”, se lee al inicio de la imagen.

Yosseline “N” compartió ciertos fragmentos de una de las cartas que recibió, la cual afirma que le hizo sentir algo diferente, pues comprobó que, a pesar de que no la conozcan en persona, es posible crear un vínculo con sus seguidores donde el cariño y el apoyo son un pilar importante.

"En una de las cartas me dijeron: “Gracias a ti conocí que se podía amar a alguien a través de una pantalla”… ¡WOW! de verdad no les puedo explicar lo que sentí, en ese momento me cayó un “20” porque a pesar de que no me conozcan en persona o no hayamos tenido un contacto directo, ustedes han valorado y aceptado con cariño una parte de mí, de mi esencia, y esa parte ha sido suficiente para generar este hermoso sentimiento que es el amor, y que les juro es correspondido, es recíproco, no importa si los conozco o no, ya existe un vínculo y una conexión amorosa entre nosotros”, continuó.

Para finalizar, la youtuber agradeció a todos sus seguidores por escribirles cientos de mensajes y mostrar que la apoyan constantemente, además de asegurar que en algún momento ella también podrá ayudarlos. También añadió que cada una de las cartas es como “una caricia a mi alma”, aunque espera poder leerlas todas y responder cada una de ellas.

“Por ahora sólo puedo agradecerles por su apoyo y amor, los amo de vuelta. Gracias, Gracias, Gracias”, finalizó su publicación. La imagen se publicó el día de ayer y de momento ya cuenta con 142 mil Me gusta y más de 1,200 comentarios entre los cuales los usuarios exigen la libertad de YosStop, también hubo quienes expresaron el amor que sienten por ella.