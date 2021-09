Ainara Suárez se sincera sobre la detención de YosStop

MÉXICO.- Ainara Suárez obtuvo justicia cuando detuvieron a quienes estuvieron involucrados en su caso de abuso sexual, entre ellos YosStop, quien fue vinculada proceso por el delito de pornografía infantil, algo que ha causado gran revuelo entre fans, conocedores del tema y seguidores.

Es por ello que, a tres meses de que Yosseline “N” se encuentra en la pena Santa Martha Acatitla, la joven contestó algunas preguntas de sus seguidores y respondió cómo se siente sobre el proceso legal que enfrenta con la youtuber y declaró que no la odia.

Ainara respondió que, a pesar de no sentir odio hacia ella, pidió respeto sobre su historia de abuso sexual y que no le preguntaran más sobre el tema, ya que todo el proceso ha logrado afectarle de cierta manera.



Odiar es algo muy fuerte y cargar con un sentimiento así de negativo no es bueno para mí, es lo único que voy a contestar del tema, pls respétenme y respeten el proceso legal, si no he comentado nada al respecto es por algo”, escribió en sus historias de Instagram.